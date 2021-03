Guatemala.- Guatemala decreta el estado de prevención ante una posible nueva caravana de migrantes

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Guatemala ha declarado este lunes el estado de prevención en cinco departamentos del país ante la próxima llegada de una caravana de migrantes.



La medida ha entrado en vigor este lunes 29 de marzo y tendrá vigencia durante 15 días en Izabal, Zacapa, Chiquimula, El Progreso y Petén para intentar detener una nueva caravana de migrantes hondureños que se espera que empiecen su ruta hacia Estados Unidos parta este martes.



El decreto aprobado por el presidente, Alejandro Giammattei, y el Consejo de Ministros restringe las reuniones al aire libre y autoriza el uso de la fuerza para disolver cualquier grupo no autorizado.



Las autoridades prevén que este nuevo grupo de migrantes pueda estar integrado por entre 5.000 y 7.000 personas que prevén "no cumplan los requisitos legales que se exigen por parte de las autoridades migratorias, ni las medidas sanitarias solicitadas", recoge 'Prensa Libre'.



Según el decreto, esta nueva caravana podría afectar el orden, la gobernabilidad y la seguridad, mientras que podría ponerse en riesgo la vida, libertad, la justicia, la seguridad, la salud, la paz y el desarrollo integral y patrimonial de los habitantes.



También han comenzado los preparativos para su llegada en otros ámbitos más allá de las medidas tomadas por el Gobierno. Por ejemplo, la Casa del Migrante se prepara para atender a quienes lo requieran.



Esta nueva caravana se da en el contexto del aumento de migración que Estados Unidos ha detectado en su frontera, la cual el presidente estadounidense, Joe Biden, trata de abordar especialmente ante el incremento de menores no acompañados que han llegado en lo que va de este 2021.