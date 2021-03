Fútbol/Sub-21.- Jorge Cuenca: "Un campeonato como este es un escaparate para los jugadores"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El defensa de la selección española Sub-21 Jorge Cuenca recalcó lo positivo de estar participando en el Europeo de la categoría, "un escaparate para todos los jugadores", y alabó el buen papel defensivo que está ofreciendo un equipo "comprometido e implicado" en este aspecto.



"Un campeonato como este es un escaparate para todos los jugadores y donde todo el mundo quiere hacerlo bien y mostrarse ante Europa. Todos los clubes lo ven y queremos hacer un buen papel", subrayó Cuenca este lunes en rueda de prensa donde reconoció que le ha sentado "muy bien el cambio de aires" al llegar al Almería donde está "muy feliz", aunque es "un fútbol diferente".



El madrileño consideró "vital" el buen momento defensivo del equipo y recordó que "no sólo tiene que ver con la defensa". "Empezamos a defender desde arriba y el equipo está muy implicado y comprometido", admitió, sin esconder que los centrales también tienen su papel en el juego ofensivo. "Nuestro tipo de juego implica que pase mucho por los centrales y todos los que estamos aquí nos sentimos muy cómodos en la disputa y en el control de balón", añadió.



Por otro lado, el defensa no se mostró negativo con la ausencia del VAR en este Europeo. "Es volver al fútbol que llevamos jugando desde 'pequeñitos' y sinceramente me gusta. Es verdad que en ciertas situaciones que podrían ser polémicas pueden favorecer o perjudicar más, pero poco a poco te acostumbras y tampoco nos viene mal un poco del fútbol antiguo", admitió.