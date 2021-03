Fútbol/Sub-21.- Álvaro Fernández: "Con la portería a cero estamos muy cerca de la victoria"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El portero de la selección española Sub-21 Álvaro Fernández celebró que estén "mostrando una solvencia defensiva enorme" porque no encajar les deja "muy cerca" de ganar, lo único en lo que piensan para el duelo de este martes ante la República Checa, frente a la que les vale el empate para clasificarse para los cuartos de final.



"Estamos mostrando una solvencia defensiva enorme y es una buena prueba del buen trabajo en defensa. Tenemos que ayudarnos para que la confianza siga y saber que desde atrás se pueden ganar partidos también porque con la portería a cero estamos muy cerca de la victoria", apuntó Álvaro Fernández este lunes en rueda de prensa.



El guardameta del Huesca recalcó que este martes ante la República sólo les vale "ganar", aunque el empate les clasifique. "Esta selección afronta todos los partidos para ganarlos y conseguir pasar a la siguiente ronda con siete puntos porque así seremos más temibles. Saldremos de una manera muy ofensiva para buscar el gol. Ganar, ganar y volver a ganar", expresó.



"Es complicado llegar y a los dos días jugar un partido y con compañeros nuevos, pero logramos la victoria y en el segundo partido fluyó mejor el balón, más sueltos pese a no conseguir la victoria y mañana esperamos hacer el mejor partido. Ojalá pudiesen ser ya hasta la final todos los partidos seguidos porque cuanto más continuidad tuviéramos sería mejor y más nos íbamos a conocer todos", afirmó sobre el acoplamiento de un equipo con caras nuevas antes de este Europeo.



El guardameta riojano aseguró ser "consciente de defender la portería de una de las selecciones más grandes del mundo". "Normalmente tengo menos trabajo que con mi club, pero tienes que ser decisivo. Contra Italia sólo tuve una acción, pero es la que tienes que sacar y eso te permite coger confianza para ser importante dentro del equipo", indicó.



"Cuando empezó la temporada me marqué una serie de objetivos que estoy consiguiendo. Es una temporada importante para mí, todo está yendo muy bien, pero no quiero pensar en absoluto en la temporada que viene", sentenció el de Arnedo sobre su futuro.