Fútbol/Selección.- Fabián Ruiz: "Lo importante es que este equipo nunca se rinde"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El centrocampista de la selección española y del Nápoles, Fabián Ruiza, afirmó este lunes que no están preocupados por el bajón que haya podido haber entre la goleada a Alemania y los dos primeros partidos de la fase de clasificación para el Mundial de Catar, y prefirió centrarse en la remontada ante Georgia como muestra de que "es que este equipo nunca se rinde".



"No nos preocupa, estamos haciendo un buen trabajo y lo que nos pide el mister. Las selecciones te lo ponen difícil y el de Alemania fue un partido redondo, pero estamos en una buena dinámica y aunque estos dos partidos no han salido como todos esperábamos, creo que lo importante es que el equipo nunca se rinde. Esperemos que los demás partidos se nos pongan de cara desde el principio", señaló Fabián Ruiz en rueda de prensa.



El andaluz aseguró que encontró "muy motivado" a Luis Enrique Martínez en el descanso del partido ante Georgia. "Dio su charla, nos motivó y nos dijo que confiaba mucho en nosotros y que sabía que íbamos a darle la vuelta al partido. Corrigió un poco los errores para que lo hiciéramos mejor y así fue, vimos un segundo tiempo mejor y llegó la recompensa", subrayó.



"No estuvimos finos con la pelota y nos faltó un poco más llegar arriba y encontrar espacios. Ellos replegaban muy bien y salían a la contra bien", opinó sobre el sufrido duelo en Tiflis.



El ex del Betis pidió "tener atención" en el grupo porque el resto de rivales van a poner "las cosas difíciles". "Nuestro objetivo es pasar como primeras y tenemos que estar en Catar sí o sí, pero también hay que tener tranquilidad porque tenemos una buena plantilla y estamos haciendo las cosas bien", advirtió.



Fabián también recalcó la dificultad de estar en la Absoluta. "Que en cada convocatoria haya jugadores diferentes te mete, no presión, pero sí te dejan pensando en que uno puede venir por ti. Tenemos la fortuna de que en España hay muchos jugadores buenos, el míster está dando muchas oportunidades y eso nos hace estar más metidos y no venirnos abajo para estar en nuestro mejor momento. Esto es un beneficio en España y una motivación para cada uno de nosotros de tener que estar al mejor nivel para venir", admitió.



Sobre su futuro, el centrocampista no quiso hablar demasiado y se limitó a decir que está "muy contento" de estar con la selección y en el Nápoles, en el que le quedan "dos años de contrato", y también reconoció que LaLiga Santander "es una de las más competitivas del mundo" y que cuenta con "grandísimos jugadores", aunque aclaró que "cada jugador busca su futuro y beneficio".



Finalmente, el sevillano dejó claro que no depende de él poder estar en los Juegos Olímpicos. "Jugar todas estas competiciones es bonito y hay que valorarlo. Los Juegos quedan un poco lejos y ahora sólo estoy pensando en el miércoles y en llevarnos los tres puntos, y luego en la EURO porque jugar una por primera vez con tu país es lo más grande que puede haber", sentenció.