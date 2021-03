Fútbol/Segunda.- El Fuenlabrada arrolla al Mallorca y aprieta la lucha por el ascenso en LaLiga SmartBank

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El Fuenlabrada sorprendió este lunes al Mallorca al que goleó por 4-1 al Mallorca en el Fernando Torres, en el partido que sirvió para cerrar la trigesimoprimera jornada del campeonato y en el que los bermellones demostraron que no están en su mejor momento, lo que les ha costado un liderato que comparte ahora con el Espanyol.



El equipo de Luis García Plaza no dejó su mejor imagen en el campo fuenlabreño, sobre todo en unos primeros 45 minutos donde dio demasiadas concesiones a un rival que no las desaprovechó para prácticamente sentenciar el encuentro.



Pinchi abrió el marcador tras aprovechar un balón que no atrapó correctamente Manolo Reina y él mismo dobló la ventaja tras un error del guardameta al intentar un pase sobre un compañero y entregárselo al futbolista local, que cerró su gran primera mitad provocando el penalti que transformó Ntejka. Tras el descanso, el líder mejoró, recortó por medio de Mboula y buscó meterse en el duelo, pero los de José Luis Oltrá sentenciaron con un cabezazo de Ciss.



De este modo, el Mallorca encadenó su tercera jornada sin ganar y se queda con 61 puntos, los mismos que el Espanyol, y con cuatro de ventaja sobre el Almería, mientras que el Fuenlabrada se coloca con 42, a siete de la sexta posición.



Sin tiempo para la pausa, este martes se iniciará ya la trigésima segunda jornada del campeonato, en el que el Almería intentará colocarse a un punto de los puestos de ascenso directo con una victoria en el derbi ante el Málaga.



El conjunto almeriense intentará en La Rosaleda aparcar su actual dubitativo momento tras tres encuentros sin ganar, el último un polémico empate contra el Leganés, aunque no tendrá facilidades ante un rival que lleva ocho de los últimos doce puntos y que quiere engancharse al tren del 'playoff'.



Además, también habrá un atractivo duelo directo en Vallecas entre el Sporting de Gijón, quinto clasificado, y el Rayo Vallecano, sexto a cuatro puntos y con un partido menos. El conjunto franjirrojo quiere su tercera victoria seguida para defender su posición en la tabla frente a un equipo asturiano que no pierde desde el 24 de enero, aunque con más empates (5) que victorias (4).



A la espera de un tropiezo rayista estará la Ponferradina, que está a dos puntos de la sexta plaza y que recibe la visita de un Logroñés en apuros tras encadenar once choques sin ganar, mientras que el Oviedo intentará alejarse del descenso con un triunfo en el Carlos Tartiere ante un Alcorcón que quiere dormir fuera del peligro.