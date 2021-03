España.- Vox no teme que Ayuso concentre en Madrid el voto de centro-derecha

22/03/2021 El vicepresidente primero del Comité de Acción Política y eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé, ofrece una rueda de prensa tras la celebración del comité, en Madrid (España), a 22 de marzo de 2021. Buxadé ha asegurado que en las elecciones de la Comunidad de Madrid, la formación sale a "ganar" y que su objetivo no es ocupar "carguitos". Por ello, no exigirán formar parte del Gobierno que salga de las urnas si su lista no es la más votada por los ciudadanos. POLITICA Marta Fernández - Europa Press



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El vicepresidente de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha asegurado este lunes que su partido no teme que la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, concentre todo el voto de centro-derecha el próximo 4 de mayo; unas elecciones que Vox ve como "el primer paso" para desalojar al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos del Palacio de la Moncloa.



En rueda de prensa, Buxadé ha ensalzado a la 'número uno' de Vox a la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, y ha subrayado que su objetivo en estos comicios es evitar que la izquierda llegue al poder, por lo que sus exigencias en las negociaciones post-electorales no serán un impedimento.



En este sentido, ha augurado un gran resultado electoral para su partido y ha rechazado las encuestas que apuntan que Vox podría no llegar ni siquiera al 5 por ciento necesario para tener representación en la Asamblea autonómica. Según ha recordado, los sondeos también vaticinaban peores resultados de que finalmente obtuvieron en Andalucía, Cataluña o las elecciones generales.



Buxadé no cree que la candidatura de Díaz Ayuso pueda restar apoyos a Vox y ha subrayado que, pese a su disposición a colaborar en futuro, se trata de dos proyectos políticos distintos. Además, ha aprovechado para poner sobre la mesa los resultados obtenidos en las elecciones de Cataluña del pasado 14 de febrero, donde Vox obtuvo once diputados frente a los tres del Partido Popular.



ABASCAL, AL FRENTE



El propio Santiago Abascal será el director de la campaña de Vox para el 4-M, lo que Buxadé ha asegurado que demuestra tanto la importancia que el partido concede a estos comicios como su virtud de proyecto nacional, sin distinciones entre regiones.



"Estas elecciones son muy importantes, se plantean en clave nacional. Ganar Madrid es absolutamente necesario, es el primer paso para expulsar a Sánchez y el Partido Comunista del Gobierno de España", ha reconocido sobre la implicación del líder del partido.



Por ello, ha adelantado que la campaña de Vox se centrará en los temas que son prioritarios para el partido y defiende en todos los territorios; y que ha resumido en: defender España siempre, defender la libertad, defender la nación, la economía, los intereses de los trabajadores, defender los barrios, la seguridad y el cumplimiento de la ley.