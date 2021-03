España.- Sánchez apuesta por invertir en África, "una asignatura pendiente", porque su prosperidad será la de España

29/03/2021 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante la presentación del plan estratégico Foco África 2023, en Moncloa, Madrid (España), a 29 de marzo de 2021. El documento Foco África 2023 recoge las acciones que desde el Ejecutivo se quieren llevar a cabo para forjar una relación estratégica con el continente de igual a igual aprovechando las oportunidades existentes. POLITICA EUROPA PRESS/A.Ortega.POOL - Europa Press



El presidente presenta Foco África 2023, el plan del Gobierno para una asociación estratégica con el continente



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado este lunes la necesidad de tender un puente entre España y África y forjar una asociación estratégica basada en el diálogo y en la que haya una mayor presencia e inversión de las empresas españolas en el continente, "una tarea pendiente", bajo la premisa de que la prosperidad de los africanos será también la española.



Sánchez ha presentado en La Moncloa, en presencia del presidente de Ghana, Nana Akufo-Addo, el plan de acción Foco África 2023 del Gobierno con el que se quiere dar "un paso más" y "convertir esta década que empezamos de una manera un tanto compleja por la pandemia en la década de España en África".



El objetivo es que "España esté cada vez más cerca de África y África más cerca de España y por tanto de Europa" y "construir un puente sólido" entre ambos, ha subrayado el presidente del Gobierno, incidiendo en que el futuro de nuestro país "está indiscutiblemente vinculado" con el continente africano, porque "el presente ya lo está".



En este sentido, ha destacado que los desafíos a los que nos enfrentamos son los mismos y las prioridades también están "alineadas". Así, el Foco África 2023 identifica como prioridades la paz y la seguridad puesto que "los esfuerzos para el desarrollo solo dan resultados en un entorno seguro", ha subrayado.



También es prioritario un desarrollo económico sostenible, justo e inclusivo, lo que pasa, ha señalado, por el apoyo a la integración regional, la lucha contra el cambio climático, la transición ecológica, entre otros. Además, ha indicado que el Gobierno seguirá promoviendo "medidas de alivio a la deuda como reclaman varios gobiernos africanos".



IMPULSO DE LA PRESENCIA EMPRESARIAL



Igualmente, España considera una prioridad "impulsar la presencia empresarial y la inversión española en África". A su juicio, esta es una "asignatura pendiente" de la economía española, pero se ha mostrado convencido que de hoy será un "punto de inflexión". "La estabilidad y prosperidad de África será la estabilidad y prosperidad de España", ha recalcado.



Por otra parte, ha expresado el interés del Gobierno en contribuir a promover la igualdad de género y una mayor presencia de las mujeres en todos los espacio de toma de decisión, así como en la resolución y prevención de conflictos, así como en luchar junto con los países africanos contra la inmigración ilegal, combatiendo el tráfico de personas y apostando por el "fomento de la migración legal, ordenada, segura y respetando los Derechos Humanos".



"África puede contar con España y con la voz de España en la UE", ha prometido el presidente del Gobierno, trasladando el deseo del Gobierno de "liderar junto con otros países la acción de la UE en África", construyendo "sobre los aspectos positivos" y "apostando por la prosperidad compartida".



ASOCIACIÓN BASADA EN EL RESPETO MUTUO



Se trata en último término, ha resumido, de construir una asociación estratégica, "basada en el respeto mutuo y en el diálogo". "Escucharemos atentamente a nuestros socios africanos para lograr unidos un futuro más próspero, más justo, más inclusivo, más equitativo y más sostenible", ha prometido.



Por su parte, la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, que también ha intervenido en el acto, ha recalcado que Foco África 2023 es la "expresión del compromiso de España de avanzar con África, juntos, con paso firme, de la mano, hacia un futuro de prosperidad y oportunidad".



Frente a las "tentaciones" actuales de "mirar hacia dentro" en plena pandemia, "España quiere enviar un mensaje claro de que el repliegue no es la solución", ha asegurado, resaltando el dinamismo del continente y las oportunidades que ofrece.



En la presentación también ha tomado la palabra el presidente de Ghana, así como la ministra de Exteriores de Senegal, Aissatou Tall Sall, el director ejecutivo del Banco Africano de Desarrollo, Akinwumi Adesina, y el consejero delegado de Elecnor, Rafael Martín de Bustamante.



LOS JÓVENES NO VEN FUTURO EN ÁFRICA



Akufo-Addo ha incidido en su intervención en que "la juventud africana no ve futuro en sus países", por eso algunos están dispuestos a cruzar el Sáhara y arriesgar sus vidas en el Mediterráneo "en un intento desesperado de alcanzar una vida mejor en Europa", lo que pone de manifiesto que actualmente los países del continente "no son capaces de generar los empleos que se necesitan".



Sin embargo, ha resaltado, los líderes africanos están decididos a "poner fin a esta situación", para lo que también es necesario, según él, apostar por la inversión y la cooperación comercial, ya que la ayuda exterior no siempre ha alcanzado sus objetivos.



Así, ha puesto en valor la nueva zona de libre comercio en el continente, con un mercado de 1.300 millones de personas que para 2050 será de 2.500 millones y las "oportunidades de negocio e inversión que ofrece".



En esta misma línea se ha pronunciado el director del Banco Africano de Desarrollo, que ha animado a las empresas españolas a seguir invirtiendo en el continente. "África es un mercado que no podemos pasar por alto", ha defendido, destacando las grandes oportunidades que hay en sectores como el agua y el saneamiento, las energías verdes o las infraesctructuras.



GRANDES OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN



Por su parte, el consejero delegado de Elecnor también se ha referido a las "grandes oportunidades" que ofrece el continente y ha considerado que las empresas españolas tienen un "papel decisivo" que jugar en el fortalecimiento de la relación entre España y África.



No obstante, Martín de Bustamante ha reconocido que aún hay "mucho trabajo por hacer" para "encontrar las fórmulas que permitan superar las barreras que hoy dificultan la inversión en África" y ha recalcado que "la clave del éxito de las empresas españolas estará en su voluntad de acercarse con respeto" a cada país del continente, entendiendo sus problemas propios y buscando "la prosperidad de sus habitantes".



Además del acto de presentación, al que han asistido otros miembros del Gobierno como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, secretarios de Estado y embajadores, esta tarde están previstas dos mesas redondas en relación con el documento en el Palacio de Viana, sede del Ministerio de Asuntos Exteriores.



La primera, bajo el título 'Inversión española ante las oportunidades del continente africano', estará moderada por la secretaria de Estado deComercio, Xiana Méndez. En ella participan la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para África de Naciones Unidas, Vera Songwe; el secretario general del Área continental Africana de Libre Comercio, Wamkele Mene; la presidenta de CEOE Internacional, Marta Blanco; la ministra de Comercio de Kenia, Betty Maina, y el jefe ejecutivo de la Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD), Ibrahim Mayaki.



La segunda la modera la ministra de Exteriores y tiene como título 'Mujer y África'. En este caso, contará con la participación de la ministra de Exteriores de Senegal, Aïssata Sall Tall; la ministra de Exteriores de Ghana, Shirley Ayorkor Botchwey; la vicepresidenta de la Comisión de la Unión Africana, Monique Nsanzabaganwa; y María Teresa Fernández de la Vega, presidenta de la Fundación Mujeres por África y presidenta del Consejo de Estado.