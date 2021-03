Eslovenia.- Bruselas evita pronunciarse sobre los ataques del primer ministro esloveno a eurodiputados

31/08/2021 Janez Jansa, primer ministro de Eslovenia POLITICA EUROPA INTERNACIONAL ESLOVENIA LUKA DAKSKOBLER / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



BRUSELAS, 29 (EUROPA PRESS)



La Comisión Europea ha evitado este lunes pronunciarse sobre los ataques del primer ministro de Eslovenia, Janez Jansa, a varios eurodiputados, tras el rifirrafe que protagonizó el pasado viernes en una sesión en el Parlamento Europeo centrada en la libertad de prensa en Eslovenia.



Tras un tenso debate con la liberal holandesa, Sophie int' Veld, el mandatario esloveno se desconectó de la llamada y dejó con la palabra en la boca a los eurodiputados, eludiendo así el debate previsto sobre la situación de la prensa en su país. La cosa no quedó ahí y durante el fin de semana Jansa ha respondido a través de Twitter a varios eurodiputados comparando su actitud con la censura del que fuera presidente yugoslavo Slobodan Milosevic.



"No tenemos ningún comentario sobre el tono empleado en un intercambio entre políticos. Lo que le preocupa a la presidenta (Ursula) Von der Leyen es tener un diálogo constructivo entre los distintos actores", ha argumentado la portavoz de la Comisión, Dana Spinant.



Evitando en todo momento confrontar con Jansa, la portavoz ha insistido en que el Ejecutivo comunitario espera que Eslovenia colabore con el seguimiento que está haciendo la Comisión sobre la situación de los medios en Eslovenia y otros países del bloque.



"Estamos abiertos a discutir sobre este tema", ha subrayado Spinant, reiterando que en una llamada el pasado jueves Von der Leyen ya pidió a Jansa y a los miembros de su Gobierno que estuvieran en contacto con Bruselas sobre este tema.



De esta forma, ha eludido valorar los exabruptos de Jansa con Int' Veld y el jefe de los Liberales en la Eurocámara, el rumano Dacian Ciolos, que criticaron la actitud del líder esloveno. "Eslovenia no le debe nada a Bruselas. Luchamos por nuestra libertad y democracia hace 30 años", contestó en Twitter el primer ministro esloveno a los comentarios de Ciolos, para luego recalcar que no aceptaría lecciones sobre libertad y democracia por parte de "burócratas sobrepagados nacidos en prosperidad".



"Nunca aceptaremos la censura de los autoproclamados defensores del pueblo. No se lo permitimos a Milosevic, no lo vamos a hacer con Int' Veld o Ciolos", afirmó Jansa, después de boicotear su propia intervención en el Parlamento Europeo alegando que Int' Veld, presidenta del Grupo de Trabajo sobre Libertad de Prensa, le censuraba al no visionar durante el debate un vídeo sobre la situación de la prensa en Eslovenia.