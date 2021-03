Encuesta muestra apoyo republicano a algunos cambios electorales

(Bloomberg) -- Un estudio a nivel nacional encontró apoyo bipartidista para algunos cambios electorales que los demócratas incluyeron en la legislación que aprobó la Cámara de Representantes este mes, incluso cuando los republicanos en el Congreso han criticado universalmente la medida.

El estudio, publicado el lunes por el Election Data & Science Lab de Massachusetts Institute of Technology, descubrió que 87% de los republicanos apoyaba la exigencia de copias de seguridad en papel para las máquinas de votación electrónicas y que 62% respaldaba que el día de las elecciones fuera un día festivo, ambas disposiciones de la legislación demócrata. El proyecto de ley de la Cámara de Representantes también requeriría que las agencias estatales registren automáticamente a los votantes, una medida que obtuvo el apoyo de solo 35% de los republicanos.

La encuesta también encontró que 97% de los republicanos apoyaba la solicitud de una identificación de los votantes, 73% apoyaba que todos los funcionarios electorales no pertenecieran a un partido político y 62% respaldaba la actualización automática de los registros de votantes cuando las personas se mudan, medidas que no están en la legislación, pero que también son respaldadas por la mayoría de los demócratas.

La encuesta indica que podría haber espacio para que los demócratas obtengan apoyo de base bipartidista para la medida de revisión masiva de las elecciones que la Cámara aprobó el 3 de marzo, aunque sigue siendo poco probable que algún senador republicano vote a favor del proyecto de ley.

La firme oposición de los senadores republicanos significa que es casi seguro que la medida no llegará al presidente Joe Biden para su promulgación, a menos que los demócratas cambien las reglas del Senado que actualmente requieren el apoyo de 10 senadores republicanos, además de los 50 demócratas en la cámara alta, para avanzar en la legislación.

Otros cambios que los demócratas han propuesto tuvieron mala recepción entre los republicanos.

Solo 44% de los republicanos encuestados apoyaba el cambio del día de las elecciones al fin de semana, 35% respaldaba el registro automático de votantes, 33% estaba de acuerdo con permitir que los votantes se registren el día de las elecciones y 15% respaldaba que las elecciones se realicen completamente por correo. Todas estas medidas obtuvieron una mayoría de apoyo demócrata en la encuesta.

El proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes también consideraría al menos 15 días de votación anticipada y voto por correo sin excusa, permitiría a los votantes registrarse en línea y el día de las elecciones y autorizaría a la mayoría de los votantes sin identificación emitir un voto si firman una declaración jurada.

Entre otros elementos del proyecto de ley de la Cámara que no se incluyeron en la encuesta se encontraba la revisión del regulador de las elecciones federales, la realización de cambios en las leyes de ética y financiamiento de campañas y la exigencia de la divulgación automática de las declaraciones de impuestos de los candidatos presidenciales.

