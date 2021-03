Egipto.- El presidente de Egipto aplaude "el fin de la crisis" del 'Ever Given' en el Canal de Suez

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El presidente de Egipto, Abdelfatá al Sisi, ha aplaudido este lunes "el fin de la crisis" en el Canal de Suez, después de que la Autoridad del Canal de Suez (SCA) anunciara que el carguero 'Ever Given' había sido reflotado parcialmente y apuntara a una posible apertura de la vía durante las próximas horas.



"Los egipcios han tenido éxito a la hora de poner fin a la crisis del barco delincuente en el Canal de Suez, pese a la tremenda complejidad técnica que rodeaba a esta operación", ha señalado Al Sisi en un mensaje publicado en su cuenta oficial en la red social Facebook.



Así, ha resaltado que "con la situación de vuelta a la normalidad, en manos de los egipcios, el mundo tendrá garantizado el paso de bienes y productos a través de esta arteria de navegación clave", antes de dar las gracias a "todos los egipcios leales que han contribuido con pasos técnicos y prácticos para poner fin a esta crisis".



"Los egipcios han demostrado que siempre son responsables y que el canal que construyeron sus abuelos y en el que sus padres defendieron el derecho de Egipto (a su control) será siempre testigo de la determinación de los egipcios para trazar su camino", ha apuntado.



El presidente de la SCA, Osama Rabie, ha indicado en un comunicado publicado por el organismo a primera hora del día que el carguero, encallado en el Canal de Suez desde el 23 de marzo, ha sido reflotado parcialmente tras el éxito de las maniobras de arrastre, antes de agregar que la posición del barco "se ha modificado en un 80 por ciento", alejando la popa más de cien metros de la orilla.



Así, la SCA ha destacado que está previsto que se reanuden las maniobras cuando haya un nuevo aumento de los niveles de agua, lo que se espera que ocurra a las 11.30 horas (hora local), cuando alcanzarán los dos metros, momento en el que se espera modificar completamente la posición del barco para colocarlo en paralelo al canal.



Rabei ha trasladado a la comunidad marítima internacional que el tráfico en el Canal de Suez se reiniciará en cuanto que el barco haya sido totalmente desencallado, tras lo que será enviado a una zona de espera para ser sometido a pruebas técnicas.



Sin embargo, Peter Berdowski, director ejecutivo de Boskalis --de la que SMIT, empresa que colabora con Egipto en las tareas de desencallado, es subsidiaria--, ha resaltado que lo logrado hasta el momento era la parte fácil. "No debemos alegrarnos demasiado pronto", ha sostenido.



El barco quedó encallado el 23 de marzo y desde entonces ha causado un atasco sin precedentes en una de las rutas comerciales más transitadas del mundo, que ha provocado el desvío de más de 200 navíos y la parálisis de bienes por valor de 9.500 millones de euros diarios.