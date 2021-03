EEUU.- Biden se muestra confiado en que el Senado aprobará el "racional" proyecto de ley de control de armas

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha mostrado su optimismo de cara a la posible aprobación por parte del Senado del "racional" proyecto de ley presentado por los demócratas para el control de armas, aunque la Casa Blanca no descarta llevar a cabo una acción ejecutiva que no necesite el visto bueno de la cámara.



A raíz de los últimos tiroteos que han tenido lugar en las dos últimas semanas, con un balance de 18 fallecidos, Biden ha apelado al Senado para que saquen adelante dos proyectos de ley sobre el uso y la posesión de armas, que ya fueron avalados por la Cámara de Representantes.



"La única legislación de control de armas que se ha aprobado es la mía", ha dicho Biden, en referencia a una ley que presentó en 1994 cuando era senador y que prohibía la posesión de armas de asalto, aunque ya expiró en 2005.



La última iniciativa demócrata ha sido presentada por el senador Chris Murphy, quien no descarta conseguir hasta 60 votos a favor de un Senado fuertemente dividido y en el que el voto de calidad de su presidenta, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se antoja fundamental para sacar adelante los proyectos del Gobierno.



"Creo que tenemos una oportunidad", dijo este domingo Murphy durante un diálogo para la cadena CBS, en la que confirmó haber recibido "llamadas del Partido Republicano" asegurándole que "no quieren seguir con esta disputa", pues, entre otras cosas, "la autoridad" y la presión de la Asociación Nacional del Rifle (NRA) "se están desvaneciendo".



La propuesta de Murphy contempla una revisión y medidas más estrictas con respecto a la verificación de los antecedentes penales antes de poder obtener un arma de fuego, incluso si la venta se da en el ámbito privado, o por parte de vendedores sin licencia.



Ante el optimismo de Murphy, el senador republicano Pat Toomey, quien ya presentó un proyecto de ley en este sentido en 2013 y que no logró el apoyo suficiente, ha descartado que esta última iniciativa pueda prosperar si "requiere que un padre exija a su hijo los antecedentes" antes de venderle el arma.