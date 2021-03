EEUU.- Arranca el juicio contra el expolicía acusado de matar al afroamericano George Floyd

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El juicio contra Derek Chauvin, el agente de Policía imputado por el asesinato del afroamericano George Floyd en Mineápolis, arranca este lunes en el condado de Hennepin.



Chauvin se ha declarado inocente de homicidio en segundo grado y homicidio involuntario en segundo grado. El otro cargo que se le imputó, asesinato en tercer grado, fue desestimado en octubre, pero se le ha vuelto a imputar durante el proceso de selección del jurado, después de que el Tribunal de Apelaciones de Minesota dictaminara que el juez del tribunal de distrito de Hennepin, Peter Cahill, se equivocó cuando lo desestimó y le ordenara reconsiderarlo.



Si se le declara culpable en el juicio, que se retransmitirá de forma completa por 'streaming', Chauvin podría enfrentarse a una pena máxima de 40 años de prisión por asesinato en segundo grado, 25 años por asesinato en tercer grado y diez por homicidio involuntario, según la información recogida por ABC News.



El jurado completo, 12 personas y tres suplentes, ya está configurado, después de que los fiscales, los abogados y el juez a cargo del caso hayan concluido un proceso de selección de once días.



El abogado de la familia de Floyd, Benjamin Crump, ha considerado que este lunes comienza un "juicio histórico" que "será un referéndum sobre lo lejos que ha llegado Estados Unidos en su búsqueda de igualdad y justicia para todos".



En rueda de prensa desde Mineápolis, previa a las declaraciones de apertura del juicio, Crump ha considerado que no es un caso "difícil" si se ve el "vídeo de tortura" de Floyd. "Respirando, caminando y hablando muy bien hasta que el agente lo puso boca abajo, lo esposó y le puso una rodilla en el cuello durante ocho minutos y 46 segundos", ha agregado, según informa la cadena de televisión CNN.



Por su parte, el sobrino de Floyd, Brandon Williams, ha asegurado que la familia solo busca justicia. "Hemos venido a por justicia", ha dicho, remarcando que el comienzo del juicio es "un punto de partida". "Es un cambio que se debió hacer hace mucho tiempo en este país", ha añadido. Tras la rueda de prensa, la familia del fallecido y sus abogados se han arrodillado durante ocho minutos y 46 segundos, el tiempo que Chauvin estuvo arrodillado sobre el cuello de Floyd.



La muerte de Floyd durante una detención desató en 2020 una ola de protestas contra la violencia policial y el racismo en todo Estados Unidos.



Floyd, ciudadano de raza negra de 46 años, murió el 25 de mayo de 2020 tras quejarse de que no podía respirar por tener la rodilla de Chouvin en su cuello, una secuencia que fue grabada en vídeo. La respuesta policial se originó porque Floyd realizó un pago con un billete falso de 20 dólares.



Chauvin fue expulsado del Cuerpo de Policía poco después y puesto en libertad bajo fianza una vez imputado por asesinato y malos tratos. Otros tres agentes se enfrentan a cargos de complicidad a la hora de cometer el supuesto crimen. Todos ellos serán juzgados en agosto.