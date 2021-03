Cultura.- Ewan McGregor (Obi-Wan) Y Hayden Christensen (Darth Vader) encabezan el reparto de la nueva serie de Star Wars

29/03/2021 Ewan McGregor (Obi-Wan) Y Hayden Christensen (Darth Vader) encabezan el reparto de la nueva serie de Star Wars. Obi-Wan Kenobi, la nueva serie del Universo Star Wars que verá la luz en Disney+, está a punto de iniciar oficialmente su rodaje. Así lo ha anunciado oficialmente el estudio en un comunicado en el que también confirma el reparto principal de la ficción, que estará protagonizada por Ewan McGregor como el icónico Maestro Jedi al que dio vida en la trilogía de precuelas dirigidas por George Lucas. CULTURA LUCASFILM



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



Obi-Wan Kenobi, la nueva serie del Universo Star Wars que verá la luz en Disney+, está a punto de iniciar oficialmente su rodaje. Así lo ha anunciado oficialmente el estudio en un comunicado en el que también confirma el reparto principal de la ficción, que estará protagonizada por Ewan McGregor como el icónico Maestro Jedi al que dio vida en la trilogía de precuelas dirigidas por George Lucas.



Y no será el único que retome su papel en la saga, ya que junto a él estará también Hayden Christensen, el actor que interpretó a Anakin Skywalker en los Episodios II y III de Star Wars y que se convirtió en Darth Vader en el oscuro desenlace de La venganza de los sith.



La historia arranca precisamete diez años después de los dramáticos acontecimientos del Episodio III, donde Kenobi sufrió su mayor derrota, la caída y la corrupción de su mejor amigo y aprendiz Jedi, Anakin Skywalker, que se convirtió en el malvado Lord Sith Darth Vader.



Obi-Wan Kenobi está dirigida por Deborah Chow, directora de dos episodios de la primera temporada de The Mandalorian, que consiguieron excelentes críticas.



Junto a McGregor y Christensen, completan el reparto de la serie Moses Ingram (Gambito de dama), Joel Edgerton (Identidad borrada), Bonnie Piesse (Star Wars: Episodio III), Kumail Nanjiani (Los Eternos), Indira Varma (Juego de tronos), Rupert Friend (Homeland), O'Shea Jackson Jr. (Cuestión de justicia), Sung Kang (Fast & Furious 9), Simone Kessell (La travesía) y Benny Safdie (Fragmentos de una mujer).



Obi-Wan Kenobi llegará en exclusiva a Disney+, donde todavía no tiene fecha de estreno aunque todo apunta a que lo hará en la primera parte de 2022. Antes llegará Star Wars: La remesa mala, nueva ficción de animación del universo galáctico que aterrizará en el servicio de streaming el 4 de mayo, un día muy señalado para la saga. Además, también está pendiente de estreno la serie centrada en Cassian Andor, el personaje de Diego Luna en Rogue One.