Corea del Norte.- Corea del Norte acusa a la ONU de "doble rasero" y advierte que "tendrá consecuencias graves"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



Corea del Norte ha acusado este lunes al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de tener "doble rasero" tras las recientes pruebas de misiles del país asiático, algo que tendrá "consecuencias muy graves".



En un comunicado firmado por el director general del departamento de organizaciones internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Jo Chol Su, y publicado por la agencia de noticias estatal KCNA ha defendido que el "ensayo de misiles tácticos guiados" está dentro de su "justo derecho a la legítima defensa para disuadir la amenaza militar".



Según Pyongyang, "existe un intento abierto y peligroso de negar el derecho de autodefensa de nuestro estado" mientras que el Consejo se basa en las "resoluciones" de la ONU que son "un producto directo de la política hostil de Estados Unidos" hacia Corea del Norte.



Además, según el comunicado, "muchos países del mundo están disparando diferentes estilos de proyectiles", por lo que "es ilógico" cuestionar sus pruebas.



Siguiendo esta línea, Jo Chol Su denuncia que el Consejo "guarda silencio cada vez que Estados Unidos realiza ejercicios de guerra" contra Corea del Norte pero "discrepa ciegamente" contra sus propias "medidas de autodefensa".



En el escrito insiste en que el Consejo de Seguridad "debe mantener rigurosamente el principio de imparcialidad, objetividad y equidad en primer lugar si quiere conducir a la paz y la seguridad mundiales" y si insiste en este "doble rasero" supondrá el "agravamiento de la situación, y no el diálogo sino la confrontación en la península de Corea".



"Nunca pasaremos por alto el hecho de que algunos estados miembros del Consejo de Seguridad de la ONU están utilizándolo para su propósito deshonesto de infringir la soberanía de los países independientes y obstaculizar su desarrollo. Cualquier intento de infringir nuestro derecho a la legítima defensa provocará inevitablemente contramedidas", advierte Pyongyang.



Los lanzamientos tuvieron lugar el jueves pasado y se trata de misiles "recientemente desarrollados" que consisten en "un sistema de armas que mejora el peso de su ojiva a 2,5 toneladas mientras utiliza la tecnología central de los desarrollados hasta el momento".



Las resoluciones de la ONU prohíben a Corea del Norte llevar a cabo pruebas con misiles balísticos y le han impuesto duras sanciones internacionales para disuadirlo de seguir desarrollando cohetes que puedan ser equipados con ojivas nucleares. No obstante, no impiden el lanzamiento de misiles de crucero.