Casa Real.- MÉS reivindica los valores republicanos "en el discurso y en la práctica"

PALMA, 29 (EUROPA PRESS)



MÉS per Mallorca ha reivindicado los valores republicanos "en el discurso y en la práctica" y extenderá su propuesta de conmemorar el 90 aniversario de la II República a todas las fuerzas progresistas excepto al PSOE "por su defensa y connivencia con la monarquía".



Según ha informado MÉS este lunes en nota de prensa, la ejecutiva ha aprobado esta jornada una resolución instando al Consejo Político de la formación a actualizar "el discurso republicano a hoy en día y al mismo contexto territorial".



La propuesta se enmarca en la celebración del 90 aniversario de la proclamación de la II República y pretende ser revulsiva para seguir liderando el diseño de políticas transformadoras e innovadoras desde las instituciones "sin olvidar los conflictos sociales y medioambientales".



En este contexto, la resolución que tendrá que ser ratificada este miércoles por el Consejo Político, clarifica el papel de MÉS para defender el legado y los valores republicanos, así como toda la lucha antifranquista y en pro de las libertades políticas, civiles y democráticas en el Estado español.



Así, la Ejecutiva ha aprobado poner en marcha una campaña para dar a conocer a la ciudadanía "la importancia y la necesidad de los valores democráticos y republicanos, así como de reconocer la deuda que se tiene como sociedad democrática con las personas y colectivos que lucharon por la libertad". Un compromiso que incluye suprimir de la vida y vía pública los vestigios que exaltan, aún hoy en día, la "ignominiosa" dictadura franquista.



En este sentido, la Ejecutiva hará extensiva tanto la campaña como la conmemoración de la efeméride al resto de fuerzas progresistas y republicanas. Una invitación, pero, que no incluirá al PSOE después de su posicionamiento en defensa de la monarquía española.



MÉS considera que no puede compartir ninguna conmemoración de la República con quien sistemáticamente se opone a retirar el nombre de la Plaza Juan Carlos I en la ciudad de Palma, o veta en el Congreso una investigación que permita esclarecer los continuos escándalos que afectan la familia del Rey Felipe VI.



Precisamente, el documento aprobado recuerda que en el contexto actual en que la "extrema derecha" está presente en las instituciones y el discurso negacionista de la democracia republicana se normaliza MÉS apostará por reivindicar, los valores republicanos "en el discurso y en la práctica".