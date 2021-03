Carmen Calvo: "La fortaleza de las mujeres es lo que va a mover el mundo"

La vicepresidenta primera del Gobierno español, Carmen Calvo, aseguró este lunes que "la fortaleza de las mujeres es lo que va a mover el mundo", durante su participación virtual en el Foro Generación Igualdad, que inauguró su primera parte en México. EFE/ Pool Moncloa / Borja Puig De La Bellacasa SOLO USO EDITORIAL/ SOLO USO PERMITIDO PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA/ (CRÉDITO OBLIGATORIO)

México, 29 mar (EFE).- La vicepresidenta primera del Gobierno español, Carmen Calvo, aseguró este lunes que "la fortaleza de las mujeres es lo que va a mover el mundo", durante su participación virtual en el Foro Generación Igualdad, que inauguró su primera parte en México.

"Termino con una perspectiva positiva. Cada día somos mas millones de mujeres concienciadas y seguras de cómo queremos que sean nuestras vidas, cada día estamos más. Salimos a las calles -aunque ahora no se puede- a perseguir nuestros derechos y a quejarnos cuando ocurre algo. Esa fortaleza es la que va a mover el mundo. (...) Tengo la impresión de que esto ya no es parable", dijo la política.

La intervención de Calvo tuvo lugar durante la conferencia "Las mujeres y el liderazgo transformador para Generación Igualdad" del Foro Generación Igualdad, presidido por los Gobiernos de Francia y México y auspiciado por ONU Mujeres, que inició este martes la primera etapa en la que se evaluarán los avances conseguidos en relación a la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de 1995, una resolución adoptada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En este sentido, la vicepresidenta, ministra de la Presidencia y de Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática insistió en la necesidad de honrar a las mujeres que "hicieron un esfuerzo enorme por abrir camino a las mujeres en todos los ámbitos". "Creo que en las sociedades sexistas con mucha frecuencia se olvidan de nuestra historia", añadió.

En su participación, con un discurso crítico a la vez que esperanzador, Calvo se enfocó en la urgencia de pensar un liderazgo "diferente" y mucho más global, en el que los individuos se despojen del egoísmo.

"Es muy necesario que seamos capaces de darnos cuenta de que cuando avanzamos lo tenemos que hacer todas", sentenció.

Asimismo, defendió la necesidad de crear marcos legislativos que establezcan lo que "se puede llamar cuota o discriminación positiva". Para ella, "es una cuestión de derechos humanos" y un método eficiente para que haya igualdad de oportunidades.

El Gobierno liderado por Pedro Sánchez, dijo Calvo, tiene la mitad de mujeres, por lo que "alcanzado ese nivel de presencia hace falta que nos escuchen", contó.

Sobre la pandemia mundial que desde hace más de un año perjudica a muchos países, insistió en que está perjudicando más a las mujeres, quienes de manera global consiguieron avances que ahora se ven opacados por las consecuencias de la covid-19.

"MÁS ACCIONES Y MENOS PROMESAS"

Además de la vicepresidente española, en la conferencia estuvieron presentes otras mandatarias y activistas, como la secretaria de Gobernación de México, Olga Sánchez Cordero, quien coincidió con Calvo con respecto a las listas paritarias, entre otros temas.

La ministra mexicana dijo que la articulación de hojas de ruta es importante, pero que se necesitan más acción y menos promesas. "Ya tenemos muchos diagnósticos, en ocasiones estamos sobrediagnosticadas, por eso hay que actuar", indicó.

Asimismo, quiso hacer un llamado a todas las personas, organizaciones e instituciones participantes a aprovechar el Foro Generación Igualdad para "construir un mundo en el que ninguna mujer se quede fuera o atrás".

En la conferencia también participó, entre otras, la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, quien reconoció, en primera instancia, la importancia de "grandes movimientos de mujeres" en todo el mundo, que han luchado por los avances que se han logrado hasta día de hoy, pero matizó que todavía "no es suficiente".

Además de las mencionadas, en la conferencia "Las mujeres y el liderazgo transformador para Generación Igualdad" también participaron la exprimera ministra de Senegal Aminata Touré; la activista por la sostenibilidad Inés Yabar; la exprimera ministra de Nueva Zelanda Helen Clark y la vicepresidenta del Gobierno de Uruguay, Beatriz Argimón, entre otros.