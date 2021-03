Buenos Aires empezará a vacunar contra la covid-19 a los mayores de 70 años

Personas esperan para recibir una vacuna contra la covid-19 en Buenos Aires el pasado 18 de marzo de 2021. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Buenos Aires, 29 mar (EFE).- El Gobierno de la ciudad de Buenos Aires habilitó desde este lunes la inscripción para vacunarse contra la covid-19 enfocada en ciudadanos mayores de 75 años y el próximo jueves para los mayores de 70, al estar cerca de terminar la inoculación de los mayores de 80 años y el personal de salud.

Así lo anunció el alcalde de la capital argentina, Horacio Rodríguez Larreta, en una conferencia de prensa este lunes en la que dio detalles sobre la situación sanitaria de la ciudad, en un contexto de aumento de casos en todo el país.

"Hoy el aumento en la cantidad de casos diarios nos muestra que estamos ante un rebrote. Hace un mes teníamos un promedio de 700 casos nuevos diarios, hoy estamos superando los 1.000, con picos como el del sábado que tuvimos 1.435", dijo.

MÁS DE 3,6 MILLONES DE DOSIS APLICADAS EN ARGENTINA

Hasta ahora, la capital centró su plan de vacunación en inmunizar al personal sanitario y a los mayores de 80 años.

"Hoy estamos en condiciones de dar un paso más y vamos a empezar con la inscripción de los más de 200.000 adultos mayores que están entre 70 y 80 años”, anunció el alcalde, que matizó que el hecho de que se abra la inscripción para ese nuevo grupo no significa que no puedan seguir anotándose los grupos anteriores.

"Si hay algún mayor de 80 años o trabajador de la salud que todavía no se anotó, puede hacerlo", remarcó.

El modo de inscribirse es a través de la web que el Gobierno local dispone para ese fin. Seguidamente, a esas personas se les asignará turnos por mail, WhatsApp o menajes de texto.

Una vez contactados, de acuerdo al orden de inscripción, los vecinos podrán seleccionar el día, horario y lugar de preferencia para recibir la primera dosis.

Con una población total de unos 45 millones de habitantes, Argentina ha aplicado hasta ahora 3.641.903 dosis contra la covid-19.

Hasta el momento, el país ha recibido 5.480.540 dosis de diversos empresas internacionales, muy por debajo de lo previsto en diciembre pasado, cuando comenzó la campaña de vacunación, algo que el Gobierno nacional achaca a demoras de las farmacéuticas proveedoras.

LLEGADA DEL OTOÑO

En cuanto a los motivos del rebrote de casos, Rodríguez Larreta señaló que "llega el otoño, empiezan los días de frío y la gente va cambiando sus costumbres y generando cada vez más actividades dentro, lo cual genera un mayor riesgo de contagio".

Pero también hizo referencia a las nuevas cepas del virus, que son más contagiosas.

"Este aumento de casos nos agarra mejor preparados, con el sistema público de salud adaptado, con una readecuación del espacio público, con las costumbres ya adoptadas en términos de distanciamiento y cuidados individuales, con el sistema sanitario desplegado y con la experiencia de haber aprendido lo que nos sucedió a nosotros en 2020 y lo que está sucediendo en otras ciudades", enfatizó.

Sin por el momento anunciar más restricciones a la vida diaria de los ciudadanos, el alcalde apostó por seguir profundizando en la estrategia sanitaria, con el plan de testeos y aislamiento y seguimiento de contactos estrechos; el plan de vacunación y la responsabilidad individual de la sociedad.