Brasil.- Un grupo de senadores brasileños presentará una petición de 'impeachment' contra el ministro de Exteriores

Los senadores socialdemócratas brasileños Alessandro Vieira y Randolfe Rodrigues han recabado apoyos este fin de semana para presentar este lunes ante el Tribunal Supremo una petición de juicio político contra el ministro de Asuntos Exteriores, Ernesto Araújo, por cómo "viene conduciendo de manera desastrosa" la gestión del coronavirus.



De acuerdo con el documento, al que ha tenido acceso la revista 'Época', la labor de Araújo al frente de Exteriores durante la crisis sanitaria "ha causado un enorme prejuicio para la población brasileña, afectando gravemente la imagen del país en el escenario internacional".



En las últimas semanas se ha venido intensificando la presión contra el ministro Araújo, a quien se le acusa desde hace meses de ser parte responsable del difícil momento en el que se encuentra Brasil un año después del inicio de la pandemia debido a las malas relaciones diplomáticas del Gobierno con los productores extranjeros de la vacuna contra el coronavirus.



Entre los crímenes de responsabilidad que se le achacan a Araújo están sus declaraciones "de hostilidad" contra China al calificar la COVID-19 como el "virus chino", actuar "de manera indecorosa", como difundir información falsa sobre la pandemia, y no emprender los esfuerzos necesarios en el plano internacional para conseguir las vacunas.



La propuesta de juicio político, la cual será suscrita por otros senadores tal y como han confirmado, había estado sobre la mesa durante la semana pasada, pero no ha sido hasta este domingo cuando se aceleró el proceso después de los ataques de Araújo a la presidenta de la comisión de Asuntos Exteriores del Senado, Kátia Abreu.



En redes sociales, Araújo deslizó que Abreu estaría trabajando para sacarle del Ministerio de Exteriores por no haber aceptado durante una reunión tener "un gesto" con China durante las disputas por la introducción de las tecnologías 5G en Brasil. Unas insinuaciones "marginales" y con una "explícita compulsión bélica", según ha dicho la senadora conservadora.



Aunque el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, no se ha expresado al respecto, la prensa brasileña da por hecho que la salida de Araújo es inminente. Entre los círculos más conservadores suena el secretario de Comunicación, el almirante Flávio Rocha, y el actual embajador en Washington, Nestor Foster, para sustituirle.



No obstante, se han barajado más nombres, como el expresidente de Brasil Fernando Collor (1990-1992) o el senador Antonio Anastasia. La salida de Araújo serviría a Bolsonaro para mantener la calma tensa que sostiene ahora con el Congreso y evitar así las comisiones parlamentarias, un posible juicio político contra él e, incluso, la posibilidad de sacar adelante algunas de sus nuevas leyes.