Bolivia.- Arce revela que el ministro de Exteriores de Bolivia ha contactado con EEUU para "mejorar las relaciones"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El presidente de Bolivia, Luis Arce, ha revelado que el ministro de Exteriores, Rogelio Mayta, ha contactado con representantes de Estados Unidos para empezar "algunos diálogos" y "mejorar las relaciones".



"Nuestro ministro de Exteriores (...) contactó con representación norteamericana para empezar algunos diálogos, acercamientos y esperemos que pronto tengamos una visita de nuestro canciller a Estados Unidos o viceversa para mejorar también las relaciones con ese país", ha indicado.



De forma paralela, en una entrevista en televisión recogida por el diario 'La Razón', ha señalado que él y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no han tenido "ocasión todavía de entablar una conversación directamente".



No obstante, se presume que la entrevista, emitida este domingo, se grabó durante la visita de Arce a México, es decir, días antes de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, expresara su preocupación ante indicios de "comportamiento antidemocrático" en Bolivia y pidiera la liberación de los funcionarios detenidos en el marco de la investigación sobre la crisis postelectoral de 2019, incluida la expresidenta Jeanine Áñez. También criticó la "politización del sistema legal" en la nación andina.



En respuesta, el Ministerio de Exteriores boliviano calificó de "desafortunada injerencia" las declaraciones de Blinken y criticó que "no contribuyen a desarrollar una relación de mutuo respeto" entre ambas naciones.