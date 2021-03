Birmania.- Más de 10.000 karen huyen de los bombardeos del Ejército birmano

29/03/2021 Un miliciano de la Unión Nacional Karen (KNU) en Birmania POLITICA BIRMANIA (MYANMAR) CHAIWAT SUBPRASOM / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



Más de 10.000 civiles de etnia karen han tenido que huir de sus hogares tras los bombardeos del fin de semana sobre el distrito de Papun por parte de la aviación birmana, según ha informado el periódico 'The Irrawaddy'. Al menos tres personas han muerto en los bombardeos.



De ellos, unos 3.000 habrían cruzado la frontera hacia Tailandia y unos 7.000 han huido hacia la zona de jungla. "Los aldeanos de Day Pu No están viviendo una pesadilla. El Ejército ha bombardeado tres veces la aldea durante la noche", ha relatado la Organización de Mujeres Karen en un comunicado.



El sábado el Ejército Nacional de Liberación Karen (KNLA), brazo armado de la Unión Nacional Karen (KNU), tomó una posición de la 349ª División de Infantería Ligera del Ejército coincidiendo con la celebración del Día de las Fuerzas Armadas. Al menos diez militares murieron.



También el sábado se informó de 114 muertos por la represión de las protestas contra el golpe de Estado del pasado 1 de febrero, cuando los militares depusieron al Gobierno civil. Este domigno prosiguieron las protestas.



Además, el KNLA anunció el bloqueo de los suministros hacia las posiciones del Ejército en la región karen, lo que habría provocado la respuesta de la aviación militar. Sin embargo, varias organizaciones civiles han denunciado que los bombardeos no fueron contra objetivos militares, sino civiles.