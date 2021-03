Biden revelará gran plan de gastos con dura batalla por delante

(Bloomberg) -- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, revelará esta semana el alcance y las ambiciones de sus planes para expandir y reorientar al Gobierno, preparando el escenario para una amarga lucha en Capitol Hill que podría definir su presidencia.

Biden revelará el miércoles en Pittsburgh el marco para un importante programa de infraestructura y empleos, y más adelante en la semana ofrecerá la primera visión de su presupuesto para 2022, que promete redirigir fondos federales a áreas como el cambio climático y la atención médica.

Los anuncios ofrecerán los primeros detalles concretos del plan de Biden para revisar el gasto federal, en un argumento de venta sin la inmediatez de la emergencia de la pandemia que tuvo para la aprobación de su primer paquete. Para tener éxito, Biden tendrá que convencer al público y a los legisladores sobre una inversión de millones de millones de dólares en infraestructura y redes de seguridad social, junto con una renovación del código tributario para ayudar a abordar las necesidades de financiamiento y la creciente desigualdad.

“Los presidentes exitosos, mejores que yo, han tenido éxito, en gran parte, porque saben cómo elegir bien los tiempos para lo que están haciendo”, dijo Biden el jueves cuando se le preguntó por qué buscaba la aprobación del paquete de gastos masivos en lugar de otras prioridades legislativas, como el control de armas. La infraestructura es “el lugar donde podremos aumentar significativamente la productividad estadounidense y, al mismo tiempo, proporcionar empleos realmente buenos”.

Si bien Biden ha dejado en claro que sus planes incluirán cambios en la política fiscal para ayudar a financiar lo que los asesores han presentado como un programa a largo plazo de aproximadamente US$3 billones, lo específico que será el miércoles es incierto. Su plan presupuestario tampoco incluirá un desglose integral sobre los aumentos de gastos de cada agencia que la Administración está buscando.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo en “Fox News Sunday” que Biden presentará su plan de infraestructura esta semana, y a fines de abril dará a conocer iniciativas sociales que incluyen atención médica y cuidado infantil.

Los legisladores republicanos ya están mostrando una fuerte oposición a las intenciones de Biden, mientras buscan construir un caso contra los aumentos de impuestos y gastos antes de las elecciones de mitad de mandato en 2022. El Partido Republicano necesita solo un escaño en el Senado y unos pocos en la Cámara de Representantes para recuperar el control del Congreso y paralizar el resto de la agenda de Biden.

E incluso mantener unidos a los demócratas será un desafío, dadas las crecientes preocupaciones por el déficit entre los moderados y las crecientes demandas de un mayor gasto por parte de los progresistas.

Los asesores de la Casa Blanca han discutido la posibilidad de dividir la propuesta de Biden, llamada “Reconstruir mejor”, en dos leyes separadas, luego de que los republicanos señalaran que pensaban que la Administración estaba tratando de forzar en el paquete la “infraestructura social”, como el cuidado de niños y ancianos.

La idea: un proyecto de ley con un fuerte atractivo bipartidista, centrado en la infraestructura física como carreteras, puentes, vías navegables e internet de banda ancha, y el otro con beneficios fiscales para los pobres y un fortalecimiento de la red de seguridad social. Este último, que presentaría los mayores aumentos de impuestos desde 1993, probablemente requeriría de una aprobación unificada del partido.

Para promulgar parte del proyecto de ley de empleos, los demócratas del Senado podrían usar la misma herramienta presupuestaria que usaron para aprobar el proyecto de ley de estímulo con solo 51 votos, incluido el apoyo de la vicepresidenta, Kamala Harris. El líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, está explorando si tiene la opción de hacer más de un proyecto de ley de conciliación presupuestaria antes del 30 de septiembre, según un asistente de Schumer.

