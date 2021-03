Autoridades colombianas no han podido contactar aún a 11 mineros atrapados

Brigadas de emergencia trabajan para intentar ingresar a una mina de oro de la vereda El Bosque en zona rural de Neira (Colombia). EFE/John Jairo Bonilla

Bogotá, 29 mar (EFE).- Las autoridades colombianas aún no han tenido contacto con 11 mineros, uno de ellos venezolano, que están atrapados en una mina de oro del municipio de Neira, en el departamento de Caldas (centro), y ven poco probable que sigan vivos tres días después de ocurrida la emergencia.

El ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, aseguró este lunes a medios locales que "todavía no se ha podido tener contacto con los mineros" y que "la probabilidad de que haya sobrevivientes es bastante baja", aunque recalcó que las labores de rescate no se van a detener.

El accidente ocurrió el pasado viernes en un sector conocido como El Bosque, en una mina de oro que era operada de forma ilegal en una zona montañosa y cuyo socavón se inundó por el aumento del caudal del río Cauca, el segundo en importancia de Colombia.

La emergencia fue atendida en un principio por los bomberos de la localidad de Irra, en el vecino departamento de Risaralda, que está más cercana a la zona del accidente que la cabecera municipal de Neira.

BÚSQUEDA ARTICULADA

En la zona de la emergencia trabajan bomberos, miembros de la Defensa Civil, el Ejército, la Policía y la Agencia Nacional de Minería (ANM), que tratan de extraer con motobombas el agua que inundó la mina.

"En estos momentos todo el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres se encuentra activo y presente en la zona de la emergencia para evacuar el agua de la mina y lograr el rescate de los mineros que se encuentran atrapados en ella", expresó el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Eduardo José González.

La Fuerza Aérea llevó hasta la zona del accidente una motobomba de 15 pulgadas para extraer más rápido el agua, así como una retroexcavadora en caso de que sea necesario hacer un hueco para acelerar los trabajos.

"Una vez evaluada la situación y las alternativas de búsqueda, hemos establecido con las entidades competentes las acciones concretas que nos permitan rescatar a los mineros atrapados en el menor tiempo posible", afirmó el presidente de la ANM, Juan Miguel Durán.

El pasado 20 de febrero tres personas murieron y dos más resultaron heridas en otro accidente ocurrido en una mina del municipio de Buriticá, en el departamento de Antioquia (noroeste).