"Astérix tras las huellas del Grifo", a la venta el 21 de octubre

Madrid, 29 mar (EFE).- "Astérix tras las huellas del Grifo", así se titula la entrega numero 39 de las aventuras de los habitantes de la irreductible aldea gala, una nueva historia firmada de nuevo por el guionista Jean-Yves Ferri y el dibujante Didier Conrad que saldrá a la venta el 21 de octubre.

Según ha informado esta mañana a Efe la editorial Salvat, Astérix, Obélix e Ideafix regresan acompañados del más célebre de los druidas, Panorámix, galos para "emprender un largo y enigmático viaje en busca de una extraña y terrorífica criatura", el grifo, una criatura mitológica rodeada de misterio con cuerpo de león, garras, alas y pico de ave rapaz.

Así se puede ver en la portada de este nuevo álbum, en la que aparecen Astérix y Obélix intentando alcanzar al pequeño perro Ideafix, que está subido en la cabeza de una escultura con la forma de este ser mitológico.

Una nueva historia que comenzó, según declaraciones de Ferri facilitadas por la editorial Salvat, "con una representación esculpida de la tarasca, un animal terrorífico de las leyendas celtas...¿Creían de verdad nuestros ancestros en la existencia real de estos insólitos monstruos?", se pregunta el guionista.

"Cabe señalar -añade- que en la antigüedad romana, los exploradores eran escasos y que la Tierra era en gran parte incógnita. Sin embargo, elefantes o rinocerontes, animales extraordinarios, ya habían sido exhibidos en Roma. En consecuencia, ¿por qué los romanos habrían dudado de la existencia de criaturas así de improbables? ¿Acaso algunas de ellas (medusa, centauro, gorgona...) no habían sido descritas de manera muy seria por los antiguos griegos antes que ellos?"

Así que, según continúa Ferri, en el bestiario mitológico "faltaba elegir al animal que estaría en el centro de la aventura".

"Medio águila, medio león (y con orejas de caballo), enigmática a más no poder, ¡he optado por el grifo! Seguro que entre los romanos funcionaría, pero ¿y entre los galos? ¿Cómo arrastrar a Astérix, Obélix e Ideafix, acompañados del druida Panorámix, a la épica misión sembrada de obstáculos en pos de este animal fantástico?", adelanta sobre el contenido de este cómic que será publicado de manera simultánea en 17 lenguas.

Y esto es lo que los amantes de estos galos descubrirán leyendo esta aventura, de la que Ferri no ha querido adelantar más porque no quiere hacer "como la diosa Wikipedia y contároslo todo", bromea.

El anuncio de la publicación de este nuevo álbum llega un año después de la muerte de Albert Uderzo, y ambos autores han expresado al respecto que Uderzo "confió" en ellos en 2013 y por eso "respetan" los valores que imprimió a sus personajes.

"En su ausencia, y con mucho cariño, continuamos la tarea que depositó en nosotros con este nuevo álbum que, esperamos, será una alegría para todos sus lectores", concluyen estos autores, que firman con este nuevo cómic el quinto en la era post-Uderzo y Goscinny.

A lo largo de la historia, se han vendido más de 385 millones de álbumes de cómic de las historias de Astérix y estas aventuras han sido traducidas a 111 lenguas y dialectos.