AMP3.- Egipto.- Egipto anuncia el desencallamiento total del 'Ever Given' en el Canal de Suez

El tráfico en la vía se retomará próximamente, tras casi una semana de bloqueo



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



La Autoridad del Canal de Suez (SCA) ha anunciado este lunes el desencallamiento total del carguero 'Ever Given', que ha bloqueado la ruta marítima desde el 23 de marzo, tras el éxito de los trabajos para liberar el buque, que fue reflotado parcialmente a primera hora del día.



El SCA ha publicado un vídeo de los trabajos a través de su cuenta en la red social Facebook, concretamente de unas maniobras realizadas aprovechando un mayor nivel de agua en el canal durante las últimas horas, afectadas sin embargo por los fuertes vientos en la zona, según ha recogido el diario egipcio 'Shoruk'.



El presidente de la SCA, Osama Rabie, indicó a primera hora del lunes en un comunicado publicado por el organismo a través de su página web que el carguero había sido reflotado parcialmente tras el éxito de las maniobras de arrastre y detalló que la posición del barco "se ha modificado en un 80 por ciento", alejando la popa más de cien metros de la orilla.



Rabei trasladó a la comunidad marítima internacional que el tráfico en el Canal de Suez se reiniciará en cuanto que el barco haya sido totalmente desencallado, si bien por el momento la SCA no ha dicho cuando se retomará la movilidad con normalidad.



Sin embargo, Peter Berdowski, director ejecutivo de Boskalis --de la que SMIT, empresa que colabora con Egipto en las tareas de desencallado, es subsidiaria--, ha resaltado que lo logrado hasta el momento era la parte fácil. "No debemos alegrarnos demasiado pronto", ha sostenido.



Así, ha indicado en declaraciones a la emisora neerlandesa NPO Radio 1 que aún hay que sacar la proa del banco de arcilla de la orilla y ha comparado el 'Ever Given' con "una enorme ballena varada en la playa a la que hay que llevar al agua".



Berdowski ha resaltado que, de no ser posible liberar la proa, las autoridades deberían recurrir al dragado de la zona hasta el fondo para poder "lanzar agua con gran presión para que el barco se libere de la arcilla". En caso contrario, habría que proceder a la descarga del buque, lo que "lleva mucho tiempo en el desierto".



Por su parte, el presidente de Egipto, Abdelfatá al Sisi, aplaudió tras el comunicado de Rabei "el fin de la crisis" y dijo a través de su cuenta oficial en Facebook que el éxito se había logrado "pese a la tremenda complejidad técnica que rodeaba a esta operación".



El barco quedó encallado el 23 de marzo y desde entonces ha causado un atasco sin precedentes en una de las rutas comerciales más transitadas del mundo, que ha provocado el desvío de más de 200 navíos y la parálisis de bienes por valor de 9.500 millones de euros diarios.



El primer ministro egipcio, Mostafá Madbuli, hizo hincapié el sábado en que el país estaba en una carrera contrarreloj para desencallar el 'Ever Given', de 400 metros de eslora y 59 metros de manga, que transporta 224.000 toneladas de mercancía.



Por su parte, Rabie sostuvo en una entrevista concedida el sábado que los fuertes vientos en la zona no fue la "causa principal" de que el carguero encallara, antes de apuntar a "otros factores". Hasta entonces, las autoridades habían achacado lo sucedido a una tormenta de arena.