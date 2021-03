AMP.- Egipto.- Egipto consigue desencallar el buque 'Ever Given' y desbloquea el Canal de Suez

La SCA asegura que el tráfico marítimo se retomará próximamente



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



Las maniobras para reflotar el buque 'Ever Given', encallado en el Canal de Suez desde el martes pasado, han tenido éxito la madrugada de este lunes, según ha confirmado a primera hora del día la Autoridad del Canal de Suez (SCA).



El presidente de la SCA, Osama Rabie, ha indicado en un comunicado publicado por el organismo a través de su página web que el carguero ha sido reflotado tras el éxito de las maniobras de arrastre y ha detallado que la posición del barco "se ha modificado en un 80 por ciento", alejando la popa más de cien metros de la orilla.



Así, la SCA ha destacado que está previsto que se reanuden las maniobras cuando haya un nuevo aumento de los niveles de agua, lo que se espera que ocurra a las 11.30 horas (hora local), cuando alcanzarán los dos metros, momento en el que se espera modificar completamente la posición del barco para colocarlo en paralelo al canal.



Rabei ha trasladado a la comunidad marítima internacional que el tráfico en el Canal de Suez se reiniciará en cuanto que el barco haya sido totalmente desencallado, tras lo que será enviado a una zona de espera para ser sometido a pruebas técnicas.



Por último, ha aplaudido los esfuerzos "heroicos" de los trabajadores de la SCA por el "gran trabajo", al tiempo que ha destacado que han cumplido con su "deber nacional" y ha expresado su confianza en que los trabajos de liberación del 'Ever Given' serán completados.



El propio Rabie había anunciado poco antes que las labores para intentar desencallar el buque se retomaban con la ayuda de 10 remolcadores gigantes que han operado desde cuatro direcciones diferentes.



Unas horas antes del anuncio de la SCA, el proveedor de servicios marítimos Inchcape Shipping, había señalado que el buque había sido reflotado a las 4.30 horas (hora local), antes de indicar que el buque "está asegurado".



El barco quedó encallado el martes y desde entonces ha causado un atasco sin precedentes en una de las rutas comerciales más transitadas del mundo, que ha provocado el desvío de más de 200 navíos y la parálisis de bienes por valor de 9.500 millones de euros diarios.



El primer ministro egipcio, Mostafá Madbuli, hizo hincapié el sábado en que el país estaba en una carrera contrarreloj para desencallar el 'Ever Given', de 400 metros de eslora y 59 metros de manga, que transporta 224.000 toneladas de mercancía.



Por su parte, Rabie sostuvo en una entrevista concedida el sábado que los fuertes vientos en la zona no fue la "causa principal" de que el carguero encallara, antes de apuntar a "otros factores". Hasta entonces, las autoridades habían achacado lo sucedido a una tormenta de arena.