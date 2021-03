01/01/1970 Amador Mohedano se queda 'mudo' tras la acusación de traidor de Rocío Carrasco . MADRID, 29 (CHANCE) Tras varias idas y venidas en su opinión sobre el sufrimiento que ha relatado su sobrina Rocío Carrasco en televisión, Amador Mohedano prefiere no volver a pronunciarse al respecto. Si bien el hermano de Rocío Jurado lleva años al lado de Antonio David Flores defendiendo la faceta del ex Guardia Civil como padre, tras la emisión del primer capítulo de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' Amador aseguró que entendía el calvario por el que había pasado su sobrina y que, si hacía falta, la buscaba para llevarla con él.Esta versión la cambió tan solo unas horas después cuando reconoció que la labor de Antonio David Flores había sido muy importante para sus hijos y que Rocío Carrasco se merecía un 'Goya' por su actuación como actriz. Ahora, tras la emisión del tercer capítulo de la docu-serie, el tío de Rocío prefiere no comentar nada y mantenerse al margen del dolor de su sobrina.En la emisión de este último capítulo sobre su vida, Rocío explica cuál fue el principal motivo por el cuál la relación con su tío cambió tras su boda y nunca más volvió a ser la misma. Según explica la hija de Rocío Jurado, fue su tío Amador el que vendió la exclusiva de la luna de miel a sus espaldas llevándose así un beneficio económico. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



