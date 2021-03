Alberto Puig califica de "positiva" la actuación de Pol Espargaró

El piloto español de MotoGP Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V) durante la carrera de clasificación para el Gran Premio de Catar de MotoGP este sábado en Doha (Catar). EFE/ Repsol Honda Team

Madrid, 29 mar (EFE).- El español Alberto Puig, director deportivo del equipo Repsol Honda, calificó de "positiva", la actuación de su nuevo piloto Pol Espargaró, que logró la octava posición final en el Gran Premio de Catar disputado en Losail.

"La estrategia era terminar la carrera, éste era el primer y principal objetivo en una carrera complicada, pues las temperaturas bajaron antes de la carrera después de un día de viento fuerte y el plan era hacer una buena salida y correr con buen ritmo para aprender en la primera carrera del año, que siempre es algo diferente y es importante prestar atención", señala Alberto Puig.

"Las caídas de Takaaki Nakagami y Álex Márquez fueron los puntos negativos, sin duda, pues tuvieron un buen ritmo durante todo el fin de semana y ambos estaban siendo más fuertes en la carrera, así que es una pena que se cayeran; lo positivo fue la primera carrera de Pol Espargaró con nosotros, es cierto le costó en varios puntos, tuvo algunas caídas, no encontramos el camino, pero en la carrera dio un paso claro", reconoce el Director Deportivo de Repsol Honda en una nota de prensa del equipo.

"Acabó a seis segundos después de un incidente con Mir en la primera vuelta que le hizo perder tres segundos, por lo que no está mal para ser su primera carrera. Pudo entender la moto durante la carrera y luego nos dio información útil", explica Puig.

Sobre el incidente con Joan Mir, Alberto Puig reconoció: "La primera vuelta siempre es complicada, sobre todo si no empiezas por delante, pero vuelta a vuelta Pol se acercó a los pilotos de delante y fue muy emocionante y creo que en dos o tres vueltas más habría podido meterse en el grupo de delante".

"No fue un fin de semana fácil y afrontamos la próxima carrera aquí con más esperanzas que ayer", aseveró el director del equipo Repsol Honda.