Vin Diesel construirá un estudio de cine en República Dominicana

Santo Domingo, 28 mar (EFE).- El actor Vin Diesel firmó este domingo un acuerdo para construir un estudio de cine en Puerto Plata, en el norte de República Dominicana, anunció el presidente del país, Luis Abinader.

Los estudios serán construidos por la productora One Race Films, fundada por Vin Diesel, y responsable por la saga de películas "Fast and Furious".

"Desde #Bergantin, Puerto Plata queremos anunciarle al país la firma de un acuerdo para la construcción de un estudio de cine bajo la dirección (de) @vinDiesel y One Race Film (sic.), que consolidará la industria del cine dominicano y generará miles de empleos e impulsará el turismo", dijo Abinader en su cuenta de Twitter.

Abinader, quien desarrolla este domingo una agenda de trabajo en Puerto Plata, publicó una fotografía junto al actor estadounidense, en su tercera visita al país en pocos meses.

El Gobierno dominicano no ha divulgado por el momento detalles sobre el coste de la inversión o sobre las dimensiones de los estudios.

En su discurso de rendición de cuentas ante el Congreso Nacional, el pasado 27 de febrero, Abinader adelantó que se iba a anunciar "la puesta en marcha de unos estudios cinematográficos, cuya dimensión y la implicación de compañías y actores internacionales, seguro les sorprenderán".

República Dominicana alberga varios estudios cinematográficos de productoras estadounidenses, y los paisajes tropicales del país han sido escenario de numerosas películas de Hollywood desde los años setenta, con clásicos como "Apocalypse Now" o "El Padrino 2".