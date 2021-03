'Torto Arado' la novela que busca conquistar el mundo tras su éxito en Brasil

Fotografía fechada el 22 de febrero de 2019 cedida por Editora Todavia que muestra al escritor Itamar Vieira Junior. EFE/Editora Todavia

Río de Janeiro, 28 mar (EFE).- "Torto Arado", la original novela de Itamar Vieira Junior que por medio de la ficción evidencia la desigualdad y hasta la esclavitud que aún perdura en las zonas rurales más apartadas de Brasil, se prepara para conquistar el mundo tras el éxito de ventas alcanzado en este país.

Con más de 100.000 ejemplares vendidos en Brasil, de los cuales el 70 % en tan solo tres meses, la obra será publicada en breve en Estados Unidos y en varios países de Europa y América Latina.

Es un éxito cuyas dimensiones, según expertos editorialistas, solo se vieron en Brasil 30 años atrás.

Y es que 'Torto arado' (nombre de una antigua herramienta para arar la tierra) ha permanecido más de 11 semanas en los primeros lugares en ventas del país, algo poco común con una obra de ficción escrita por un autor brasileño.

En 2019 eso ocurrió con 'Essa gente', de Chico Buarque, con la diferencia de que 'Torto arado' vendió en tres meses la mitad de lo que el cantautor y escritor, con la repercusión mundial que tiene, vendió en todo un año.

La novela cobró vida en 2018 al ser premiada en Portugal y el renombre que adquirió en ese país llamó la atención en Brasil, donde fue publicada un año después por la editorial Todavia.

"El libro tuvo un camino muy peculiar. No tenía dónde publicarlo, no quería arriesgarme a enviarlo a una editorial donde iba a terminar olvidado y por pura coincidencia lo envié para el premio Leya, que es para países de lengua portuguesa. Meses después, el libro fue anunciado como vencedor. Para mí, fue una sorpresa inmensa", aseguró Viera Junior (Salvador, 1979), en una entrevista telefónica a Efe.

Si bien las ventas al principio se ubicaron dentro de los parámetros normales para una novela escrita por un autor brasileño, tras ganar en 2020 los premios Jabutí y Océanos su popularidad se disparó en el país, ayudada por un inusitado movimiento en las redes sociales, efecto indirecto de la pandemia del coronavirus.

"Lo publicamos en agosto de 2019. Fue bien recibido y vendía, pero nada del otro mundo. Ya el año pasado, a raíz de la pandemia, con la gente en casa consumiendo muchas redes sociales, el libro comenzó a ganar un boca a boca que le dio mucho bombo y lo llevó al éxito actual", aseguró a Efe Leandro Sarmatz, editor de Todavia.

Las ventas normales para una novela de autor brasileño en el gigante suramericano están entre 3.000 y 5.000 ejemplares. Para septiembre de 2020 'Torto Arado' tenía 10.000 copias vendidas, que saltaron a 33.000 a finales de diciembre, y de enero hasta mediados de marzo de este año vendió 70.000 más.

Tras el éxito en Brasil la novela mira nuevos horizontes. Luego de su reciente publicación en Italia, los derechos para su traducción fueron vendidos a Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra, Eslovaquia, Bulgaria y Croacia. En América Latina, la editorial Planeta lanzará la novela en Colombia y Textofilia lo hará en México y Perú.

LA TIERRA, LA MUJER Y LA RAZA

El libro tiene un ritmo ágil, con una narrativa intimista y melodiosa que vuelve simple lo complejo, mientras lanza varias bofetadas de realidad.

Bajo tres ejes fundamentales -la tierra, la mujer y la raza- cuenta la historia de dos hermanas, su vínculo con la tierra que las vio nacer y la relación que tienen con su padre, un líder campesino reconocido por sus dotes de curandero.

La historia se desarrolla en un recóndito lugar del nordeste brasileño, donde el agua es un lujo. Allí reina una desigualdad que paga el trabajo con comida y donde las tierras son quitadas a la fuerza a los campesinos en una violencia que aún, en pleno siglo XXI, se sigue cobrando muchas vidas.

EL ORIGEN

Viera Junior comenzó a escribir 'Torto Arado' veinte años atrás inspirado en clásicos regionalistas de autores brasileños como Jorge Amado, Graciliano Ramos y Rachel de Queiroz, pero también en libros de escritores extranjeros que pasaron por sus manos, como el Nobel colombiano Gabriel García Márquez, reconocido mundialmente por sus historias de realismo mágico.

"Pero no la concluí en ese entonces. La retomé luego de terminar mi carrera como geógrafo y tras hacer un doctorado en antropología y estudios étnicos, terminé luego trabajando en comunidades rurales con campesinos, indígenas y quilombolas. Eso terminó de darme los elementos para definir la historia", explicó.

'Torto arado' es el primer libro de una trilogía que busca contar la relación del hombre con la tierra y, aunque no tendrá los mismos personajes, el ambiente rural brasileño se mantendrá.

Antes de que la segunda historia salga a la luz, este bahiano amante de la naturaleza y que sueña con un mundo más justo publicará un compendio de cuentos en el segundo semestre de este año.

María Angélica Troncoso