Siria.- El PMA pide más de 500 millones para alimentar a la población siria "pendiente de un hilo"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha solicitado 600 millones de dólares (unos 508 millones de euros) para alimentar a la población siria, que está "pendiente de un hilo" cuando una cifra récord de 12,4 millones de personas en Siria, alrededor del 60 por ciento de la población, no sabe de dónde saldrá su próxima comida.



En el contexto de la "decisiva" quinta conferencia internacional que se lleva a cabo de forma virtual en Bruselas para apoyar a Siria y la región este 29 y 30 de marzo, tan solo dos semanas después que se cumplieran diez años desde el inicio de la guerra en el país, el PMA ha hecho este llamamiento mundial para proporcionar ayuda alimentaria urgente a millones de sirios que se enfrentan hoy a las peores condiciones humanitarias desde el inicio del conflicto.



A la cifra de personas que no saben cómo obtendrán su próxima comida se suma el aumento de un 222 por ciento de los precios de los alimentos a raíz de la caída del valor de la libra siria, la continua escasez de combustible y el conflicto en curso.



Además, recuerda el PMA en un comunicado, "la crisis económica en el vecino Líbano ha añadido otra capa de presión, justo cuando la pandemia de la COVID-19 ha mermado los ingresos".



Es esta situación, "los sirios penden de un hilo y, mientras el mundo está sobrepasado por una pandemia global que obliga a todos a mirar hacia dentro, no debemos olvidar a los países más débiles del mundo", ha recordado la directora regional del PMA para Oriente Próximo y el Norte de África, Corinne Fleischer.



En este sentido, Fleischer ha agradecido el apoyo de los donantes a lo largo de los años, ya que "sus contribuciones han salvado vidas", pero "el pueblo sirio necesita su apoyo más que nunca".



En concreto, el PMA necesita 375 millones de dólares (casi 318 millones de euros) desde ahora hasta agosto para las operaciones en Siria, donde asiste a 4,8 millones de personas cada mes. Para estirar los fondos existentes, la agencia ya se ha visto obligada a reducir las raciones de alimentos a la mayoría de ellas en un 30 por ciento.



También han alertado de la situación de los refugiados sirios que viven en los países vecinos, que también enfrentan "una lucha diaria por la supervivencia, ya que la pandemia exprime sus limitados ingresos".



Una cuarta parte de los refugiados en Jordania padecen inseguridad alimentaria y casi dos tercios corren el riesgo de padecerla, mientras que los refugiados en el Líbano están lidiando con los efectos de una crisis financiera que ha visto caer la moneda y disparar los precios de los productos alimentarios básicos.



El PMA necesita otros 259 millones de dólares (unos 219 millones de euros) para seguir asistiendo a los refugiados sirios en la región. Estas operaciones, que apoyan a los sirios y a las comunidades que los acogen, llegan a 2,2 millones de personas al mes.



"Sin nuevos fondos para asistir a los sirios dentro y fuera de Siria, el PMA se verá obligado a reducir aún más el tamaño de las raciones mensuales de alimentos o a excluir a personas de la asistencia", ha alertado el PMA.