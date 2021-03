Rusia.- Una comisión rusa asegura que Navalni goza de buena salud a pesar de sus quejas

MOSCÚ, 28 (DPA/EP)



Una comisión rusa sobre Derechos Humanos asegura que el disidente Alexei Navalni goza de buen estado de salud a pesar de las quejas declaradas durante los últimos días por el líder opositor sobre dolores y falta de atención médica.



Algunos integrantes de la comisión han visitado a Navalni en el centro de detención IK-2 en Pokrov, a unos 100 kilómetros al este de Moscú, donde pasa su condena por presuntamente violar los requisitos de libertad condicional en un caso penal anterior mientras se recuperaba en Alemania de un ataque con veneno del que ha acusado a las autoridades rusas.



Según el comité, Navalni se ha quejado de dolor en la pierna y ha pedido ayuda para obtener analgésicos, pero no ha realizado ninguna otra solicitud más allá de eso. "Puede seguir caminando solo", según ha hecho saber el grupo en declaraciones a la agencia rusa TASS.



Navalni se había quejado en su cuenta de Instagram de un grave dolor de espalda y relató que ya no podía poner peso en su pierna derecha. Sus abogados y la Unión Europea expresaron preocupación al respecto.



La visita de la comisión fue confirmada en la cuenta de Twitter del líder opositor, aunque otro mensaje arrojó sus dudas sobre por qué la comisión no publicó un informe inmediatamente después de la visita.



La sentencia contra Navalni ha sido duramente criticada por la UE y EEUU, que la consideran como una persecución política.