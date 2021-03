Reino Unido asegura que recibirá las vacunas necesarias para la segundas dosis

EFE/EPA/ANDY RAIN/Archivo

Londres, 28 mar (EFE).- El Gobierno británico aseguró este domingo que contará con vacunas suficientes para administrar los más de 26 millones de segundas dosis que tiene pendientes, a pesar de la reducción de suministros que anticipa para las próximas semanas.

"Desde el principio, esa ha sido la consideración más importante en el diseño de nuestro programa de vacunación. No solo vamos a cumplir nuestras promesas en relación a las primeras dosis, sino que vamos a asegurarnos de que la gente recibe también la segunda", afirmó a "Sky News" el ministro de Cultura, Oliver Dowden.

El Reino Unido ha inoculado una primera inyección de los preparados de AstraZeneca o Pfizer a cerca de 30 millones de personas, pero la segunda dosis, que especia doce semanas, a solo 3,3 millones.

El sistema de salud público británico ha advertido de que espera una "reducción significativa" de la cantidad de vacunas disponibles en las próximas semanas.

En medio de la controversia entre el Gobierno británico y la Unión Europea (UE) sobre las exportaciones de vacunas, el ministro francés de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, alertó esta semana de que "el Reino Unido está orgulloso de haber vacunado a mucha gente con la primera dosis, pero va a tener problemas con la segunda", según recogieron medios británicos.

"Siempre hemos dicho que habría altos y bajos en el suministro, pero no vamos a hacer comentarios constantes sobre ello", zanjó a ese respecto el ministro británico de Cultura, que avanzó que se espera que en abril comience a estar disponible en el Reino Unido la vacuna de la estadounidense Moderna.

Inglaterra dará mañana el primer paso para una lenta desescalada de las severas restricciones que impuso a principios de enero para evitar contagios de covid-19.

Desde este lunes, se relajarán las normas sobre encuentros sociales en el exterior, aunque continuarán por ahora cerrados todos los establecimientos no esenciales, incluidos bares y peluquerías, y siguen vetados los viajes nacionales e internacionales por motivos de ocio.

El epidemiólogo Mark Woolhouse, uno de los asesores del Gobierno en medidas contra la pandemia, declaró por su parte a la BBC que se encuentra "un poco nervioso acerca de la relajación completa" de las medidas que el Gobierno del primer ministro Boris Johnson espera haber logrado a finales de junio.

"La idea de que podemos emerger de esto de repente, de una sola vez, creo que es un excesivamente optimista", sostuvo, y abrió la posibilidad a que vuelvan a levantarse restricciones "si las cosas empeoran", a pesar de que el Ejecutivo ha asegurado que la desescalada es en esta ocasión "irreversible". EFE

gx/amg