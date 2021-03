PNV seguirá apostando por la continuidad del Gobierno de Sánchez: "Nosotros no cambiamos de caballo"

28/01/2021 El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar POLITICA PNV



Ortuzar cree que Podemos está "en el juego de desestabilizar" y el PSOE tendrá la tentación de "acortar la legislatura"



BILBAO, 28 (EUROPA PRESS)



El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha asegurado que su partido seguirá apostando por la continuidad del Gobierno de Sánchez. "Nosotros no cambiamos de caballo", ha asegurado, para apuntar que Podemos está "en el juego de desestabilizar" y el PSOE tendrá la tentación de "acortar la legislatura".



En una entrevista publicada en El Diario Vasco, recogida por Europa Press, Ortuzar ha afirmado que el PNV sostendrá "la apuesta política" que hizo con la investidura de Pedro Sánchez. "Nosotros no cambiamos de caballo ni estamos en la perspectiva de cambio de caballo. De hecho, creo que somos los únicos que pensamos que merece la pena que este Gobierno continúe, y que mantenemos esa apuesta", ha aseverado.



Tampoco ve que el PP pueda ser una alternativa "realista" a corto plazo en la situación en la que se encuentra. "Y en los grandes temas que nos atañen a nosotros, no veo que sea posible llegar a puntos de encuentro como los que tenemos con Sánchez, ni en el modelo territorial ni en desarrollo del Estatuto. No veo mimbres y menos con Vox detrás, obligando al PP a mirar por el retrovisor", ha manifestado.



No obstante, considera que "las señales" que existen "no son buenas" sobre que el Ejecutivo acabe la legislatura. "Podemos está en el juego de desestabilizar, y el PSOE hará cuentas en función de los resultados del 4 de mayo en Madrid y de lo que ocurra en Cataluña. La tentación de acortar la legislatura va a estar presente", ha indicado.



TRANSFERENCIAS Y FONDOS EUROPEOS



El líder jeltzale teme que la legislatura no continúe porque están pendientes de la materialización del traspaso de todas las transferencias a Euskadi o el reparto de los fondos europeos. "Por eso, a veces, damos toques de atención para que no nos despistemos de los compromisos", ha apuntado.



Tras recordar el acuerdo "muy ambicioso" que el PNV pactó con Sánchez al inicio de su mandato, ha señalado que necesitan que este están "centrado en su trabajo, que el ministro Escrivá haga sus deberes con el Ingreso Mínimo Vital, "y que otros compromisos se vayan cumpliendo".



En este sentido, espera que en abril "se produzca el despegue de los traspasos" y Euskadi pueda contar ese mes con "un paquete de cinco o seis transferencias". En cuanto a la competencia de Prisiones, ha explicado que fue el propio Gobierno central el que decidió incluir este traspaso en el primer bloque del calendario de transferencias.



En su opinión, esta legislatura puede cumplirse el Estatuto de Gernika e, incluso, "si prospera la tentación de recortarla, con voluntad política, hay condiciones para cerrar el Estatuto". En cuanto al nuevo estatus, ha apuntado que el debate se ha visto afectado por la pandemia de la covid-19, pero confía en que, para el próximo curso político, en septiembre, se esté en disposición de "hablar de todo eso".



Por último, ha defendido el proceso de vacunación desarrollado por el Gobierno Vasco y ha dicho que apostaría por que Euskadi va a ser de las primeras comunidades autónoma "en terminar el 100% de la población". "Hay gente que cree que esto es una carrera de cien metros, pero realmente esa un maratón", ha concluido.