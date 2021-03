Pashisnián llama a fortalecer la agrupación militar armenio-rusa

epa07632763 Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan listens to the speeches during a plenary session of SPIEF 2019 Economic Forum in St. Petersburg, Russia, 07 June 2019. The St. Petersburg International Economic Forum runs from 06 to 08 June 2019. EPA/YURI KOCHETKOV

Tiflis, 28 mar (EFE).- El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, llamó hoy a fortalecer la agrupación militar conjunta armenio-rusa creada en el país como "la fórmula más importante para contrarrestar las amenazas a la seguridad regional".

"En mi opinión, en nuestras futuras acciones debemos pensar en fortalecer la agrupación de tropas armenio-rusas como el componente más importante de la seguridad regional", dijo Pashinián, citado por digitales armenios, durante una visita a la región de Armavir, a unos 30 kilómetros al este de Ereván.

El primer ministro explicó que ello "no significa que es necesario prepararse permanentemente para nuevas guerras".

"Por el contrario, es necesario cambiar nuestra visión de la región y ayudar a que la región cambie la visión que tiene de nosotros", subrayó.

Pashinián indicó que se precisa desbloquear las rutas de transporte regionales, algo contemplado en el acuerdo de paz con la mediación de Rusia que puso fin a la reciente guerra de los 44 días con Azerbaiyán y supuso la pérdida del control armenio de dos tercios de la autoproclamada República de Nagorno Karabaj.

"Nuestras rutas ferroviarias a Irán y a Rusia pasan por el territorio de Azerbaiyán. No puede ser que tengamos paso por el territorio de ellos (los azerbaiyanos) y ellos por el nuestro, no", dijo el jefe del Gobierno.

Confirmó que el mes próximo dimitirá de su cargo para que el 20 de junio se puedan convocar las elecciones parlamentarias acordadas con la oposición para resolver la profunda crisis política en que se encuentra sumido el país desde la derrota en la guerra en Karabaj.

"En el período hasta las elecciones seguiré como primer ministro en funciones", explicó Pashinián a los habitantes de Armavir, a los que aseguró que, en caso de que las urnas no ratifiquen su mandato, entregará el poder a quienes resulten vencedores en los comicios.