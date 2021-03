Pablo Iglesias, ratificado candidato de Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid

18/05/2019 Pablo Iglesias e Isa Serra en un acto de Unidas Podemos en Alcorcón, Madrid POLITICA Ricardo Rubio - Europa Press



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El hasta ahora vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha sido ratificado por la militancia como candidato de Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid el próximo 4 de mayo tras el proceso de primarias.



En estas elecciones internas se han emitido un total de 13.427 votos, de los cuales 607 (4,52%) han sido votos en blanco, ninguno nulo y el resto han ido a parar al 'Equipo Pablo Iglesias'. "Esta cifra supone una movilización récord de la militancia teniendo en cuenta que las primarias han durado tan solo dos días debido al adelanto electoral", han valorado desde la organización.



Al cuerpo de la lista para la Asamblea han recibido 13.427 votos, el 96,43 por ciento, de los que 480 están en blanco. Así, tras los resultados, le acompañarán a Iglesias quien fuera portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea esta legislatura, Isa Serra; el coordinador regional de Podemos, Jesús Santos; la exdiputada regional, Carolina Alonso; la directora del instituto de las Mujeres, Beatriz Gimeno; y el exjefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), Julio Rodríguez.



De esta manera, los inscritos en Podemos han realizado con su voto algunas variaciones respecto a la lista inicial. Así, Alonso sube un puesto y se coloca por encima de Gimeno. Al igual de Rodríguez, que sube dos puestos respecto a la lista de primarias y se coloca por encima de los exdiputados regionales Tito Morano y Paloma García Villa, que le siguen.



En el mismo puesto se queda la polítologa y asesora de Iglesias en la Vicepresidencia segunda del Gobierno de España Lilith Vestrynge, hija del conocido político Jorge Vestrynge.



En los siguientes puestos nada cambia tampoco respecto al orden de primarias y figuran el también diputado autonómico Javier Cañadas, y los más desconocidos Piedad Sánchez García, Allende Marina Palomo, Inés Morales Perrín, Iñaki Olazábal, Litzi Bianca Rojas, Alberto Gómez Ramírez, Iris Marín, Víctor Valdés, Gema García Queipo, Rubén Aguilar Ibáñez, Ana Martín García y en el puesto 22 Mariano Sabas Munuesa de Caveda, periodista especializado en el mundo del heavy metal y del rock en general.



El equipo Iglesias fue la única lista que se presenta completa (cabeza y cuerpo de lista) a las primarias. Es decir, ninguna persona se enfrentó, bien porque no quiso o porque no puedo reunier los avales suficientes en escaso tiempo, al actual líder del partido en este proceso interno para ser cabeza de cartel electoral.



No obstante, sí que se ha registró una candidatura llamada 'Podemos echar a Ayuso', que se definía como "un grupo de militantes de Podemos que queremos acompañar a Pablo Iglesias y a su equipo para echar a Ayuso del gobierno de Madrid y ganar Madrid para la gente". Se trata de afiliados y algunos cargos municipales de Podemos (como la concejala de Getafe Alba Leo o la de Leganés Gema Gil).



Han tenido muy escaso éxito y para encontrar al primero en las papeletas tenemos que ir a puesto al puesto 46 Luego se han presentado otras 26 personas de forma independiente, sin entrar en ninguna candidatura, que es la denominada lista blanca. Para encontrar un nombre en los resultados tenemos que ir al puesto 59.



PLAZOS E INTEGRACIÓN CON IU



No obstante, esta lista no es la lista final de Unidas Podemos con la que nos encontraremos en las elecciones. Todavía queda incluir, en puestos destacados, al menos a dos fichajes: Alejandra Jacinto, abogada de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y al profesor jubilado, histórico sindicalista en CCOO y activista de la Marea Verde, Agustín Moreno.



Además, hoy es el último día de primarias del otro partido de la coalición electoral, Izquierda Unida. Con los nombres elegidos se tendrán que integrar, según los acuerdos pactados entre ambas formaciones. Las listas encabezadas por las dos parlamentarias autonómicas, Sol Sánchez y Vanessa Lissa se presentan por separado a las elecciones internas.