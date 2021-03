Observatorio independiente reporta 3.014 muertos por covid-19 en Nicaragua

AME4947. MANAGUA (NICARAGUA), 28/07/2020.- Una ambulancia entra este martes a un hospital de Managua (Nicaragua). El número de personas fallecidas a causa de la COVID-19 en Nicaragua subió este martes a 116, mientras el de casos confirmados ascendió a 3.672, según el informe semanal presentado por el Ministerio de Salud. EFE/Jorge Torres

Managua, 27 mar (EFE).- El independiente Observatorio Ciudadano Covid-19 informó este sábado que el número de personas fallecidas en Nicaragua por causas relacionadas con la pandemia alcanzó los 3.014, luego de registrar cinco nuevas víctimas, dos de ellas en el sector salud.

Según el informe del Observatorio, compuesto por una red de médicos y voluntarios que registran casos del nuevo coronavirus en todo el país, las víctimas sufrían neumonía y otros síntomas relacionados con la covid-19 al momento de morir.

Adicionalmente el Observatorio reportó un total de 13.312 casos sospechosos, los cuales no califica de “confirmados” porque el acceso a las pruebas PCR en Nicaragua está limitado a las oficinas centrales del Ministerio de Salud, en Managua.

Los registros del Observatorio, que son reconocidos por el gremio médico nicaragüense, distan de los oficiales, que el pasado martes reportaron 177 muertos por covid-19 y 6.649 casos confirmados. Los médicos han insistido al Gobierno en que revele los “datos reales”.

Entre los datos que no son divulgados por las autoridades de Nicaragua está el número de médicos y otros trabajadores de la salud que han padecido o que han perdido la vida por la covid-19.

“No podemos afirmar que el virus ya fue controlado en el país, la evidencia de continuidad en el incremento de los casos sospechosos y muertes nos dice lo contrario”, resaltó el Observatorio en su informe.

El Observatorio también demandó “que se acelere la ejecución de la vacunación de la población, garantizando la inmunización de los grupos más vulnerables, iniciando por los trabajadores de la salud”.

En días recientes la Presidencia informó que esperará a que pase la Semana Santa para aplicar la vacuna Covishield, donada por India y el sistema Covax auspiciado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), exclusivamente a personas con problemas cardíacos y con cáncer.

En lo que resta de marzo el Ministerio de Salud inyectará la segunda dosis de la vacuna rusa Sputnik V, de acuerdo con la Presidencia, que no se ha referido a una posible inmunización para el sector salud.

El manejo de la pandemia en Nicaragua ha recibido críticas de múltiples sectores, incluida la OMS, ya que también se caracteriza por no establecer restricciones para evitar su propagación, promover aglomeraciones, aplicar mínimas medidas de prevención social, y brindar información escasa o confusa sobre el tema.