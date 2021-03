New York Knicks se impone a Milwaukee Bucks por 96-102

New York Knicks logró ganar como visitante a Milwaukee Bucks por 96-102 en una nueva jornada de la NBA. En la anterior jornada, los jugadores de Milwaukee Bucks cayeron derrotados en casa contra Boston Celtics por 114-122, sumando un total de tres derrotas consecutivas en los cinco últimos encuentros, mientras que los de New York Knicks derrotaron en casa a Washington Wizards por 106-102, por lo que tras el encuentro acumularon cuatro victorias seguidas. Con este resultado, New York Knicks lo que le permitiría acceder a los puestos de Play-off con 24 victorias en 46 partidos jugados. Por su parte, Milwaukee Bucks, tras el partido, también sigue en puestos de Play-off con 29 partidos ganados de 45 disputados.

Durante el primer cuarto los visitantes fueron los principales líderes en el la pista, de hecho, consiguieron un parcial de 11-2 durante el cuarto y tuvieron una diferencia máxima de 10 puntos (12-22) hasta concluir con un 25-32. Posteriormente, durante el segundo cuarto redujeron distancias los locales, que acabó con un resultado parcial de 29-25. Tras esto, los jugadores llegaron al descanso con un 54-57 en el electrónico.

En el tercer cuarto los visitantes acrecentaron su diferencia, aumentaron la diferencia hasta un máximo de siete puntos (56-63) hasta que concluyó con un resultado parcial de 23-24 y un 77-81 de resultado global. Finalmente, en el transcurso del último cuarto el equipo visitante consiguió distanciarse nuevamente en el luminoso, alcanzó una diferencia de 12 puntos (78-90) y el cuarto finalizó con un resultado parcial de 19-21. Tras todo esto, el choque finalizó con un resultado final de 96-102 para los jugadores del equipo visitante.

En el transcurso del encuentro destacó la participación de Alec Burks y RJ Barrett, que consiguieron 21 puntos, cinco asistencias y 10 rebotes y 21 puntos, siete asistencias y siete rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo local destacaron Thanasis Antetokounmpo y Jordan Nwora por sus acciones durante el encuentro, con 23 puntos, cinco asistencias y 10 rebotes y 21 puntos, dos asistencias y 10 rebotes respectivamente.

El siguiente partido de Milwaukee Bucks será contra LA Clippers en el Staples Center. Por su parte, New York Knicks buscará la victoria contra Miami Heat en el Madison Square Garden.