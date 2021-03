Medvedev gana a Popyrin en dramático final en Miami; Osaka y Muguruza avanzan

El ruso Daniil Medvedev, primer sembrado, avanzó este domingo a los octavos de final del Masters 1000 de Miami al derrotar al australiano Alexei Popyrin en un dramático partido que acabó cojeando, mientras la japonesa Naomi Osaka y la española Garbiñe Muguruza también clasificaron.

Popyrin, de 21 años, llevó a Medvedev al límite durante dos horas y 37 minutos de juego pero terminó sucumbiendo por 7-6 (7/3), 6-7 (7/9) y 6-4 en la tercera ronda del torneo.

En el último juego del partido, Medvedev sufrió calambres que apenas le permitían moverse pero logró ganar los últimos puntos gracias a un 'ace' y a errores del australiano, 86 del ranking.

Con gestos de dolor, el ruso alcanzó a saludar a Popyrin en la red al finalizar el choque pero no pudo sentarse y reclamó la asistencia médica.

Medvedev, de 25 años, se citó en octavos con el ganador del cruce entre el estadounidense Frances Tiafoe y el serbio Dusan Lajovic (16º sembrado).

Sin ningún título de Grand Slam en su palmarés, el ruso aspira a sumar su cuarto trofeo de Masters 1000 en Miami ante las ausencias de los tres gigantes del circuito, Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic, y la eliminación en su primer partido del alemán Alexander Zverev, tercer sembrado.

Por su parte, el español Roberto Bautista, séptimo favorito, remontó un set en contra para ganar al alemán Jan-Lennard Struff (31) por 4-6, 6-3 y 6-2 en una hora y 51 minutos de juego.

"Ha sido un partido dificil (...) Me ha costado al principio del primer set encontrar el 'timing' con la pelota", explicó Bautista.

En los octavos, Bautista tendrá como rival al estadounidense John Isner (18), ganador del Masters 1000 de Miami en 2018, que doblegó por 7-6 (7/5) y 7-6 (7/5) al canadiense Felix Auger-Aliassime (11).

- Osaka clasifica por retirada -

En la rama femenina de Miami, segundo torneo WTA 1000 de 2021, Naomi Osaka clasificó sin jugar a los octavos de final por la retirada de la serbia Nina Stojanovic.

Horas antes del choque, Stojanovic (número 95 de WTA) anunció su abandono por una lesión en el muslo derecho.

De esta forma Osaka, segunda cabeza de serie, avanza a octaos donde enfrentará a la belga Elise Mertens, la decimosexta sembrada, que venció a la estonia Anett Kontaveit, vigesimosegunda, por 6-2, 0-6 y 6-2.

La estrella japonesa, que ganó su cuarto título de Grand Slam el pasado febrero en el Abierto de Australia, nunca había alcanzado los octavos de Miami en sus cuatro participaciones anteriores.

En esta edición, sin embargo, Osaka tiene el aliciente añadido de intentar recuperar el número uno del ranking mundial, que sigue en manos de la australiana Ashleigh Barty, defensora del título en Miami y que jugará los octavos ante la bielorrusa Victoria Azarenka.

- Dos españolas en octavos -

El tenis femenino español también celebró el domingo el pase de dos jugadoras, Garbiñe Muguruza y Sara Sorribes, a los octavos de final.

Muguruza, duodécima sembrada, sufrió para doblegar por 4-6, 6-3 y 6-4 a la rusa Anna Kalinskaya, 72 del ranking de la WTA.

En los octavos, fase que nunca ha podido superar en Miami, la española enfrentará a la vencedora del duelo del domingo entre la canadiense Bianca Andreescu (8º sembrada) y la estadounidense Amanda Anisimova (28).

Ganadora de dos torneos de Grand Slam, Muguruza necesitó de dos horas y 41 minutos de juego para superar a la menos experimentada Kalinskaya, de 22 años.

"Fue brutal, hacía mucho calor. Fue una batalla y estoy contenta de haberla ganado", dijo Muguruza.

Por su parte, Sara Sorribes, 58 del ranking, alcanzó por primera vez los octavos al derrotar 6-1, 3-6 y 6-2 a la kazaja Elena Rybakina (21º sembrada) en dos horas y 24 minutos.

"Estoy orgullosa de haber peleado todo el partido, no dejar de luchar. Me mantengo ahí pase lo que pase, no importa el resultado", se felicitó Sorribes, de 24 años.

La próxima rival de la española saldrá del choque del domingo entre la estadounidense Sofia Kenin, cuarta cabeza de serie y la tunecina Ons Jabeur (27º).

-- Resultados del domingo en el Abierto de Miami:

- Hombres

Tercera ronda

Daniil Medvedev (RUS/N.1) derrotó a Alexei Popyrin (AUS) 7-6 (7/3), 6-7 (7/9), 6-4

John Isner (USA/N.18) a Félix Auger-Aliassime (CAN/N.11) 7-6 (7/5), 7-6 (7/5)

Roberto Bautista (ESP/N.7) a Jan-Lennard Struff (GER/N.31) 4-6, 6-3, 6-2

Jannik Sinner (ITA/N.21) a Karen Khachanov (RUS/N.14) 4-6, 7-6 (7/2), 6-4

- Mujeres

Tercera ronda

Garbiñe Muguruza (ESP/N.12) derrotó a Anna Kalinskaya (RUS) 4-6, 6-3, 6-4

Sara Sorribes (ESP) a Elena Rybakina (KAZ/N.21) 6-1, 3-6, 6-2

Jessica Pegula (USA/N.29) a Karolína Plíšková (CZE/N.6) 6-1, 4-6, 6-4

Maria Sakkari (GRE/N.23) a Liudmila Samsonova (RUS) 6-0, 6-1

Elise Mertens (BEL/N.16) a Anett Kontaveit (EST/N.22) 6-2, 0-6, 6-2

Naomi Osaka (JPN/N.2) a Nina Stojanovic (SRB) no se presentó

