Maverick Viñales domina con autoridad y estrategia

El piloto español de Moto GP, Maverick Viñales. EFE/Kai Försterling/Archivo

Madrid, 28 mar (EFE).- El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) ha dominado con autoridad y una estrategia bien planificada el Gran Premio de Catar de MotoGP que se disputó en el circuito de Losail para sumar su novena victoria en la categoría "reina" del mundial de motociclismo y la vigésimo quinta de su carrera deportiva.

Al triunfo de Maverick Viñales se iba a unir una segunda plaza del campeón del mundo Joan Mir (Suzuki GSX RR), que logró adelantar al francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP21) en la última vuelta, pero la insultante velocidad de las motos de Borgo Panigale le jugó una mala pasada pues en la recta de meta le adelantaron de manera "inmisericorde" tanto Johann Zarco como el italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP21), que había sido el líder inicial de la carrera.

Ducati no defraudó a las expectativas que levantaron sus "balas rojas" en la salida, pues "Pecco" Bagnaia aprovechó su puesto en la "pole position" para ser el primero a final de recta, pero tras su rebufo se colocó su compañero australiano Jack Miller, que salía desde la segunda línea y, tras ellos, las dos motos de la escudería Pramac, la del francés Johann Zarco y la del español Jorge Martín, que salía nada menos que desde la quinta línea y era cuarto a final de recta. Impresionante.

Tras las cuatro Ducati se situaron tres Yamaha, las del francés Fabnio Quartararo, el español Maverick Viñales y el italiano Valentino Rossi, en tanto otro italiano, Danilo Petrucci, se iba por los suelos con su nueva KTM RC 16 a las primeras de cambio.

Jorge Martín no pudo aguantar la presión de pilotos más veteranos y no tardaron mucho en superarlo tanto Quartararo como Viñales, mientras que su compañero de equipo, el francés Johann Zarco, superaba a Jack Miller para irse detrás de Bagnaia.

Bagnaia encadenó una serie de vueltas rápidas en las primeras vueltas, hasta que en la cuarta fue Fabio Quartararo el que logró ese registro en su intento de alcanzar al trío de Ducati que por entonces marchaba delante de él y un giro más tarde su compañero en Yamaha, Maverick Viñales, marcó un nuevo récord del circuito.

Tanto Martín como Valentino Rossi fueron perdiendo posiciones poco a poco, superado el italiano por los dos pilotos de Suzuki, Alex Rins y Joan Mir, que se fueron a por Jorge Martín, para rodar en la novena plaza y defenderse, sin éxito, de los ataques del español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) primero y del portugués Miguel Oliveira (KTM RC 16), después.

Con "Pecco" Bagnaia en la primera plaza, seguido muy de cerca por Johann Zarco, por detrás se fueron "rearmando" los pilotos de Yamaha, primero Quartararo y unas vueltas después Maverick Viñales, superaron a Jack Miller para intentar alcanzar al dúo de cabeza, que apenas contaba con siete décimas de segundo de ventaja.

No acabaron ahí los problemas para Miller, que vio poco después como le "metía rueda", por primera vez, la Suzuki GSX RR de Alex Rins, que en la décima vuelta superó por primera vez al australiano, aunque no tardó éste en devolver la acción al español unas curvas más tarde, casi en el mismo momento en el que Viñales rebasaba a Quartararo para ponerse tras el rebufo de Zarco y ya en el tercer peldaño del podio.

Todavía con casi media carrera por delante Maverick Viñales ya estaba tras el rebufo de Bagnaia y Rins había superado a Quartararo. Todo por decidir y con la incógnita sobre todos ellos de la validez de los cálculos de consumo de gasolina y neumáticos para las últimas vueltas de carrera, que por entonces registraba un ritmo algo más lento que hizo que en cabeza se redujesen las diferencias.

Hasta siete pilotos se pusieron "en fila india" en cabeza, con otros dos, los hermanos Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) y Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V), intentando enlazar con ellos.

A ocho vueltas del final Maverick Viñales ya era líder de la carrera tras superar a Bagnaia, con Zarco tercero, por delante de Alex Rins, Jack Miller, Joan Mir y Fabio Quartararo.

El adelantamiento de Viñales a Bagnaia fue la "puntilla" para el piloto italiano, que no "aguantó" la presión y se vio superado por Johann Zarco y con Alex Rins y Joan Mir pegados literalmente al rebufo de su Ducati a la espera del más mínimo error.

Maverick Viñales cambió el ritmo de la carrera y poco a poco se fue distanciando de sus rivales para conseguir más de un segundo de distancia sobre Zarco y ya dos respecto a Bagnaia y Joan Mir, que a tres vueltas del final superó al italiano para intentar cazar al francés antes del final de la carrera.

Dicho y hecho, en la última vuelta Joan Mir consiguió superar a Zarco, pero la potencia de las Ducati le dejaron con la "miel en los labios" al campeón del mundo, que vio como le superaban tanto Johann Zarco como Pecco Bagnaia en la recta de meta sobre sus dos "misiles" rojos" para relegarle a la cuarta posición.

Tras Mir se clasificó Fabio Quartararo, seguido por Alex Rins y los hermanos Aleix y Por Espargaró, con Jack Miller, uno de los candidatos a la victoria, noveno, delante de Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP20), Stefan Bradl (Repsol Honda RC 213 V) y Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), que fue duodécimo.

Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP21) consiguió la decimoquinta plaza, con Iker Lekuona (KTM RC 16), decimoséptimo, y Alex Márquez (Repsol Honda RC 213 V) retirado por caída a nueve vueltas del final.

Por Juan Antonio Lladós