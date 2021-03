Líder opositor venezolano Guaidó informa que tiene covid-19

Líder opositor venezolano Guaidó informa que tiene covid-19Caracas, 28 Mar 2021 (AFP) - El líder opositor venezolano Juan Guaidó informó este sábado que contrajo covid-19 con síntomas "leves" y que se encuentra en aislamiento."Quiero informarle responsablemente al país que, tras cuatro días de cuarentena producto de algunos malestares y pese a haber tomado precauciones, he dado positivo para covid-19", escribió en Twitter Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países."Debo decir que mis síntomas son leves, ya me encuentro en aislamiento y siguiendo las indicaciones médicas para poder recuperarme y cumplir con mi deber".Guaidó se contagió en medio de una segunda ola del virus, que las autoridades venezolanas han calificado de "más virulenta" y vinculada a la variante brasileña que llegó al país en marzo.El país de casi 30 millones de habitantes reporta 155.000 contagios con 1.555 fallecidos, según cifras oficiales, que la oposición liderada por Guaidó y oenegés cuestionan al considerar que ocultan una realidad mucho peor."Me quiero solidarizar también con los miles de venezolanos que están sufriendo la pandemia", escribió Guaidó. "Hoy todos tenemos un familiar o conocido afectado por el covid-19, sé también del sacrificio que están haciendo nuestros trabajadores de la salud"."En Venezuela el pico de contagios aumenta y tenemos la tasa de médicos fallecidos más alta de la región. Esto ha podido evitarse, y debe detenerse, con la implementación de un programa serio y responsable de vacunación", añadió.Venezuela está aplicando actualmente la vacuna rusa Sputnik V y la del laboratorio chino Sinopharm, y gestiona su entrada al mecanismo Covax de la OMS en medio de una disputa política.Por un lado, Guaidó anunció el 19 de marzo que dispondría de 30 millones de dólares en fondos del país bloqueados en el extranjero y puestos en su control para pagar la entrada al sistema Covax y la cadena de frío.Por el otro, el gobierno de Nicolás Maduro sostuvo una reunión este sábado con el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, para discutir el acceso al mecanismo.Venezuela tenía reservadas por el Covax de 1,4 a 2,4 millones de vacunas del laboratorio anglo-sueco AstraZeneca, pero el gobierno decidió no recibirlas tras "informes técnicos" sobre los efectos secundarios del fármaco.En la reunión con Ghebreyesus, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez dijo que se habló sobre "las vacunas disponibles", sin precisar más detalles.jt/lda -------------------------------------------------------------