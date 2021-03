Latinoamérica.- Cádiz participa con otras 15 ciudades de España y América en un encuentro web para el reto '30 Días En Bici'

CÁDIZ, 28 (EUROPA PRESS)



El Ayuntamiento de Cádiz participa el miércoles 31 de marzo en la fiesta 'Kick off Party 2021', un encuentro web y global en el que se concitarán 15 ciudades de España y Latinoamérica, y que servirá como pistoletazo de salida al desafío '30 Días en Bici', que dará comienzo un día después y cuyo objetivo es fomentar el uso cotidiano de la bicicleta entre la población.



Según explica en un comunicado el concejal de Movilidad, Martín Vila, Cádiz será una de las ciudades que participen en lo que se considera el arranque oficial de la campaña '30 Días En Bici 2021'. Será a las 20,00 hora española, y en ella podrán conocerse los distintos grupos locales y poner en común sus planes para hacer de sus ciudades lugares más ciclistas durante los 30 días de abril.



La fiesta 'Kick off Party 2021' podrá seguirse por cualquier interesado a través de la página de Facebook o desde el canal de '30 Días en Bici' en YouTube. El encuentro estará moderado por Carlos Rodríguez, coordinador internacional de esta iniciativa. Más de una decena de participantes de ediciones anteriores en España y Latinoamérica compartirán sus experiencias con los asistentes.



Vila ha animado a los gaditanos a participar en la fiesta web y, sobre todo, en el reto '30 Días En Bici' usando la bicicleta todos los días del mes del reto y, además, contarlo en redes sociales usando la etiqueta #30DEB para generar así una corriente de información que anime a todo el mundo a hacerlo también.



Según explica, la idea con la que nace este reto, con ocho años de trayectoria en España, es que 30 días seguidos es el motor del cambio de comportamiento que se opera en la persona, de manera que con la repetición de la acción se forma un nuevo hábito que es el de moverse en bicicleta por la ciudad.



El edil ha destacado el esfuerzo que viene realizando el Equipo de Gobierno por impulsar un cambio en el modelo de movilidad que haga de la ciudad "un espacio más amable, más saludable y más sostenible". En este sentido, ha recordado que el ayuntamiento forma parte ya de otras iniciativas como Handshake para avanzar en esta dirección.



Asimismo, ha incidido en que la misión de '30 Días En Bici' no es otra que promover y fomentar el uso diario y cotidiano de la bicicleta como elemento de movilidad personal en el entorno urbano. "Coincidimos plenamente con los promotores de la iniciativa en que el uso de la bicicleta mejora la salud, el bienestar personal y la calidad de vida. Además, es un medio de transporte sostenible y no contaminante, con lo que hace de nuestras ciudades un espacio más humano mientras cuidamos el planeta", subraya.



Finalmente, reitera que Cádiz es una ciudad propicia para el uso de la bicicleta por cuestiones como su clima, su tamaño y su orografía. A ello se suma la "fuerte apuesta" que se está haciendo por dotarla de una infraestructura ciclista "digna" y por fomentar, desde todos los frentes posibles, la cultura ciclista y la movilidad sostenible".



Más de 90 ciudades de todo el mundo se han inscrito este año en el reto '30 Días En Bici', siendo Cádiz una de las 46 de España que tratarán de propiciar un cambio en la sociedad para fomentar el uso diario de la bicicleta.