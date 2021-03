La Duquesa de Alba hubiese cumplido

24/03/2021 LA DUQUESA DE ALBA EN EL PALACIO DE LIRIA. MADRID, 28 (CHANCE) Imposible olvidar a una mujer que fue querida por todo aquel que pudo tratarle y conocerla, pero también por todos esos españoles que la admiraban en la lejanía. Hablamos de Doña Cayetana de Alba, quien hoy cumpliría años. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 28 (CHANCE)



Imposible olvidar a una mujer que fue querida por todo aquel que pudo tratarle y conocerla, pero también por todos esos españoles que la admiraban en la lejanía. Hablamos de Doña Cayetana de Alba, quien hoy cumpliría años.



Una mujer que tuvo una vida muy dura, llena de penas y alegrías pero, sobre todo, de títulos nobiliarios y de un inagotable amor. Y es que aunque los años pasaran para la Duquesa, ella siempre se empeñaba en mantener ese espíritu joven que le caracteriza y por eso siempre era buena oportunidad para festejar un cumpleaños, su aniversario, una buena noticia. Esa personalidad tan arrolladora que siempre tuvo una sonrisa en su rostro.



Y es que hoy, que es cumpleaños, la Duquesa de Alba hubiese hecho una celebración por todo lo alto, eso contando que no hubiese pandemia claro, ya que siempre festejaba los años con toda su familia... o yendo a una corrida de toros donde la hemos podido ver en multitud de ocasiones, no solo con su familia, sino con su último amor, Alfonso Díez.



Pero no vamos a hacer conjeturas de cómo la Duquesa de Alba hubiese celebrado este cumpleaños, lo que sí que sabemos es que su legado sigue estando muy presente en la sociedad española y lo cierto es que son muchos los jóvenes que a día de hoy se preocupan e interesan por la historia de esta mujer. Una vida llena de amoríos, de luces y de sombras, pero sobre todo de sonrisas con las que nos enamoraba cada día.