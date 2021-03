Jefferson Farfán será el capitán del Alianza Lima

En la imagen un registro del delantero y nuevo refuerzo del club peruano de fútbol Alianza Lima, Jefferson Farfán. EFE/Paolo Aguilar/Archivo

Lima, 28 mar (EFE).- El entrenador del Alianza Lima, Carlos Bustos, reveló este domingo que el delantero peruano Jefferson Farfán será el capitán para la temporada 2021 del club en el que debutó profesionalmente y al que ha vuelto en la última etapa de su trayectoria deportiva.

Para el técnico argentino, Farfán tiene "todas las condiciones para poseer la cinta en el brazo". "Ya hablé con él, va a ser el capitán", afirmó Bustos en una conferencia de prensa previa al debut en la Liga 1 ante el Cusco.

Farfán completó su primer entrenamiento como nuevo jugador del Alianza Lima el pasado jueves, tras mantenerse durante ocho meses alejado de la rutina de un club de fútbol, pues 'la Foquita' llevaba sin equipo desde julio del año pasado, cuando no renovó su contrato con el Lokomotiv de Moscú.

Su regreso al Alianza Lima se hizo oficial el último martes, pocos días después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) anulase el descenso del equipo a la segunda división al darle la razón en su reclamo, en el que denunciaba que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) había omitido una sanción a Carlos Stein que implicaba la pérdida de dos puntos.

La decisión llegó cuando ya se había iniciado la nueva temporada de la Liga 1 de Perú, por lo que el Alianza se incorporará al campeonato a partir de la tercera jornada, en la que se medirá con el Cusco.

Bustos no dijo si Farfán estará o no en el duelo del próximo martes contra el equipo cusqueño pero aseguró que el delantero "está trabajando de buena manera" y que su incorporación "ha sido una inyección anímica para todos en el inicio del torneo".

Asimismo, el argentino se refirió a la desventaja del Alianza, que viene trabajando de manera presencial desde inicios de marzo, frente al resto de los equipos que conforman la máxima división del campeonato local, que iniciaron la pretemporada en enero.

"Estamos entrenando para hacer una buena presentación, pero la preparación fue complicada. No hemos tenido la posibilidad de jugar amistosos y vamos a llegar con 20 días de entrenamiento. Tenemos una merma con respecto a los otros equipos", sostuvo el técnico.