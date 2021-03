Herencias solidarias españolas que contribuyen a un mundo más justo

GRAF9028. MADRID, 21/05/2020.- Vista de la fila de clientes que aguardan su turno para entrar al economato de Cáritas en el distrito madrileño de Tetuán, donde familias y personas necesitadas pueden comprar alimentos y otros productos de primera necesidad a precio subvencionado. La crisis causada por la pandemia ha golpeado duro a las comunidades de latinoamericanos en España, con frecuencia en el nivel más frágil de la escala social, y ahora muchos de ellos se ven abocados a la pobreza y a la ayuda para sobrevivir. A menudo atrapados en empleos temporales o informales, los latinos se han visto afectados de forma desmedida por el huracán que se ha llevado por delante, hasta ahora, casi 950.000 empleos. EFE/Rafael Cañas

Madrid, 28 mar (EFE).- Los testamentos solidarios se han cuadruplicado en España desde hace unos años para donar toda la herencia o una parte a causas científicas, sociales, medioambientales, humanitarias o de cooperación internacional y contribuir así a un mundo más justo.

"Prométeme que harás lo que sea para salvar la tierra", pidió Sergio, de 16 años, a su madre la tarde anterior a morir por una enfermedad degenerativa. Ese mismo día, sus padres decidieron indicar en el testamento que una parte de su herencia fuese a parar a la ONG Greenpeace.

En el caso de Pepa Andrade, de 75 años, superviviente de un cáncer y que tiene claro que apoyar la investigación es pensar en el futuro de su familia, fue ella misma la que dio los pasos para que parte de sus bienes se destinen, cuando muera, a la fundación Cris contra el Cáncer: "Para que sigan salvando vidas".

Sus deseos en vida quedaron así recogidos en legados o testamentos solidarios para las ONG, que emplean esas donaciones en proyectos educativos, de medio ambiente, investigación o cooperación internacional, entre otros ámbitos, ya que la acción es muy amplia.

Hace unos días se conocía que una maestra española y amante del arte, Carmen Sánchez, dejó todos sus bienes al Museo del Prado, lo que ha permitido comprar quince cuadros.

¿QUÉ ES UN LEGADO SOLIDARIO?

Una vivienda, ahorros, una joya... "No hay herencia pequeña; cualquier donación que se haga en un testamento, por pequeña que sea, puede lograr grandes cambios", explica a Efe Israel Quesada, responsable de Herencias y Legados de Unicef.

Eso es un legado solidario, una donación de una parte de una herencia o de toda, para apoyar, tras la muerte, el trabajo de ciertas organizaciones y entidades.

En España se han cuadruplicado los testamentos solidarios desde 2007, cuando se registraron 237 legados, hasta hoy (1.026 en 2020), según los datos del Consejo General del Notariado.

Es una fórmula de donación al alza con los años, pero que aún está lejos de otros países europeos, como el Reino Unido, en los que los legados solidarios suponen el 7 % del total, mientras que en España apenas alcanza el 3 %.

CRECE EL INTERÉS CON LA PANDEMIA

Durante estos meses de pandemia, se ha detectado un aumento de quienes se informan sobre esta práctica solidaria, explican a Efe desde la campaña HazTestamentoSolidario.org, que agrupa a 22 ONG.

"Hacer testamento es un trámite que en España cuesta incorporarlo al día a día, pero con la covid-19, quizá hemos visto cómo han muerto abuelos, padres u otro familiar cercano y hemos pensado que es mejor dejar todo arreglado; mucha gente ha decidido hacer testamento y ha conocido o se ha informado sobre los legados solidarios", explica Leyre Ayastuys, de esta plataforma.

Para hacer un legado solidario lo más sencillo es un testamento, recomienda el representante de Unicef. "Nos ayuda a organizar nuestras preferencias, pero también facilita la vida a los herederos", argumenta.

"No se deja de lado a los herederos, que tendrán su parte legal, la donación se hace sobre ese tercio de libre disposición (...); cuando no hay herederos, puede incluir como heredera universal a una entidad o a varias organizaciones", aclara Quesada.

TU VIVIENDA SE CONVIERTE EN UNA ESCUELA, EN VACUNAS... SALVA VIDAS

Así, tu casa puede convertirse en una escuela para niños de una comunidad de Centroamérica o salvar la vida a más de 400 niños desnutridos de África.

"Este año de pandemia, los resultados de los legados solidarios van a dar un avance positivo; la gente se está dando cuenta de que hay muchas necesidades por el mundo", destaca a Efe Alberto Mora Sevillano, de la ONG católica Manos Unidas.

Según el responsable de Herencias y Legados de esta organización, han aumentado tanto las personas que solicitan información "sobre la posibilidad de hacerlo, y también las que vienen con una decisión firme, porque llevan años colaborando y conocen los proyectos de Manos Unidas", casi un millar en 57 países.

"Nuestros donantes no suelen hacerlo exclusivamente a una entidad, sino que en muchas ocasiones buscan un equilibrio entre las que se dedican a cooperación, medio ambiente o infancia; compartimos mucho con Cáritas", añade.

Los testamentos solidarios suponen entre un 13 y un 18 % de los ingresos de Manos Unidas; en 2019, fueron algo más de 5 millones de euros (cerca de seis millones de dólares al cambio actual), indica Mora.

Ana Rodrigo