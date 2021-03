Fran Rivera no quiere pronunciarse sobre las declaraciones de su hermano, Julián Contreras

24/11/2020 Francisco Rivera, en una imagen reciente EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 28 (CHANCE)



Las declaraciones de Julián Contreras de ayer en 'Sábado Deluxe' han traído cola y es que el hijo de Carmina Ordóñez relató en primera persona los supuestos malos tratos que recibió su madre por una de sus parejas. Hoy, le hemos preguntado a Fran Rivera qué le parecieron las declaraciones de su hermano y como de costumbre, ha querido permanecer callado y no hacer ninguna declaración.



Como bien sabemos, Fran Rivera ha hablado en contadas ocasiones sobre su madre, y es que siempre se ha mostrado muy celosa con su vida privada. Cuando le hemos preguntado por las declaraciones de su hermano en televisión contando el infierno que pasó Carmina Ordóñez, el torero ha zanjado todo de golpe: "Mira, vamos a acabar muy rápido, no tengo nada que contaros".



De esta manera, el marido de Lourdes Montes ha querido dejar claro que no va a decir nada sobre las declaraciones de su hermano anoche, eso sí, su hermano Cayetano Rivera ha tenido un gesto bonito con Julián Contreras y ha colgado en su perfil de Instagram una imagen en la que salen los tres hermanos con Carmina Ordóñez.