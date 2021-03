Fórmula 1/GP Baréin.- Vettel saldrá último en Baréin por una sanción de cinco posiciones

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El piloto alemán Sebastian Vettel (Aston Martin) partirá desde el último puesto de la parrilla de salida en el Gran Premio de Baréin, primera cita del Mundial de Fórmula 1 2021, tras recibir una sanción de cinco posiciones por no respetar una doble bandera amarilla durante la sesión de calificación.



Según anunció este domingo la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), el tetracampeón del mundo no respetó la doble bandera amarilla que ondeó después de que el ruso Nikita Mazepin (Haas) hiciese un trompo durante los primeros minutos de la Q1 del sábado.



"Vettel no interrumpió su vuelta lanzada. Explicó a los comisarios que vio el humo delante de él, pero que no estaba seguro de si se trataba de un bloqueo o un automóvil detenido hasta que estuvo bastante cerca del monoplaza y el humo se estaba levantando", señaló el comunicado.



En cambio, la FIA recalcó que tanto Valtteri Bottas (Mercedes) como Sergio Pérez (Red Bull) y George Russell (Williams) sí actuaron de acuerdo a las normas. "Se acercaron a la escena y pasaron por delante de Mazepin. Bottas, fue instruido inmediatamente por su equipo para que abortara su vuelta. Pérez y Russell habían recibido la bandera a cuadros y se les indicó que frenasen, y Russell recibió la información adicional de que había sido un sector de doble amarilla", apuntó.



De esta manera, Vettel pasará del puesto 18 al 20 en la parrilla en su debut con Aston Martin después de seis años en Ferrari. El holandés Max Verstappen (Red Bull) partirá desde la pole en una primera fila que compartirá con el británico Lewis Hamilton (Mercedes), vigente campeón.