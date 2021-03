Fórmula 1/GP Baréin.- Alonso: "Ha sido un buen día igualmente a pesar del abandono"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El piloto español Fernando Alonso (Alpine) ha asegurado que a pesar del abandono en el Gran Premio de Baréin ha sido "un buen día", ya que ha vuelto a experimentar en su redebut en la Fórmula 1 las sensaciones y la "adrenalina" en pista, además de explicar que "en cinco o seis carreras" podrá sentirse por fin "cómodo" en el monoplaza.



"Tenía ganas de acabar la carrera y no ha podido ser. Hemos tenido algún problemilla, los frenos han sido la causa del abandono, pero antes teníamos también algún problema con las baterías en las rectas. Ha sido una carrera a contrapié pero emocionante, para mí ha sido un buen día igualmente: por el himno, por la vuelta de formación, por estar otra vez en la parrilla... Fueron momentos chulos. No pudimos acabar, pero ya pensamos en Imola", señaló en declaraciones a DAZN tras la carrera.



En este sentido, el asturiano confesó que "todo" este domingo fue "emocionante". "En esas primeras vueltas, estar en lucha con los demás coches me ha hecho subir la adrenalina, aunque sean coches delante de ti. Te late el corazón más rápido. Es una pena que no pudiésemos estar un poco más en la pista, completar la carrera. Los puntos no iban a ser posibles hoy o iban a estar muy justos, por lo que si tenía que pasar algo, mejor hoy, para aprender de ello y mejorar para la próxima", manifestó.



Por último, Alonso espera poder mejorar con el paso de las carreras. "Me falta todavía tiempo en el coche. A todos los pilotos que han cambiado de equipo, como Carlos -Sainz-, Ricciardo, Vettel... vemos que necesitan tiempo. Imagínate eso multiplicado por dos años y medio. Es normal que con el tiempo vayan mejorando las cosas. No puedo decir exactamente los puntos a los que tengo que dedicar más tiempo, pero seguro que dentro de cinco o seis carreras estaré más cómodo de lo que estaba hoy", finalizó.