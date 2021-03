Finaliza el escrutinio de las primarias hondureñas entre denuncias e impugnaciones

Empleados del Consejo Nacional Electoral trabajan en el escrutinio de las elecciones primarias en Tegucigalpa (Honduras). EFE/Gustavo Amador/Archivo

Tegucigalpa, 27 mar (EFE).- El escrutinio de las elecciones primarias e internas de tres partidos políticos de Honduras finalizó este sábado, dos semanas después de su celebración el pasado día 14, entre denuncias de fraude e impugnaciones por supuestas irregularidades.

Nasry Asfura, del gubernamental Partido Nacional; Xiomara Castro, del Libertad y Refundación (Libre, primera fuerza de oposición), y Yani Rosenthal, del Liberal (segunda), siguen al frente como virtuales candidatos a la presidencia del país para las elecciones generales del 28 de noviembre, según el último recuento del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Según el informe preliminar del CNE, Asfura, alcalde de Tegucigalpa desde el 25 de enero de 2014, supera con 579.764 votos, que representan el 70,2 %, a Mauricio Oliva, quien lleva dos períodos consecutivos como presidente del Parlamento, que sumó 245.899 papeletas, con el 29,8 %.

En el partido Libre, que participó con cuatro aspirantes a la candidatura presidencial, los resultados los sigue encabezando Xiomara Castro, esposa del expresidente Manuel Zelaya, derrocado el 28 de junio de 2009, con 332.158 votos que suman el 78,3 % de los válidos, mientras que el resto se los reparten Nelson Ávila, Carlos Eduardo Reina y Wilfredo Méndez, quienes no están conformes con los resultados.

En el centenario Partido Liberal, el recuento favorece a Yani Rosenthal, exministro de la Presidencia y quien en agosto de 2020 regresó al país después de haber estado tres años en prisión en Estados Unidos, donde fue juzgado por lavado de activos ligado al narcotráfico, con 286.630 votos, que equivalen al 48,6 %.

Rosenthal supera a Luis Zelaya, excandidato presidencial en las elecciones generales de noviembre de 2017, quien según el CNE suma 207.808 votos (35,3 % ), y a Ángel Darío Banegas, con 95.045 (16,1 %).

Para estas primarias, en las que se escogían candidatos a la presidencia del país, a las tres vicepresidencias, a 298 alcaldías municipales, a 128 diputados al Parlamento local y a 20 al Centroamericano, estaban convocados 4,8 millones de los 9,5 millones de habitantes que tiene Honduras.

Según los registros del CNE, los votos nulos y en blanco de los tres partidos suman 284.587, mientras que el total de válidos asciende a 1.839.114, lo que supone que 2.123.701 hondureños acudieron a votar el 14 de marzo.

PARTIDOS LIBRE Y LIBERAL CON MÁS IMPUGNACIONES

El CNE ha sido blanco de múltiples críticas, comenzando por la demora con la que empezó a dar los primeros resultados, tres días después de las votaciones, que se celebraron con bastante normalidad e incidencias menores.

Las principales reclamaciones en el Partido Liberal después de los comicios corresponden a Luis Zelaya, quien asegura que Yani Rosenthal ha hecho fraude.

Ambos políticos se autoproclamaron candidato presidencial el mismo día de los comicios, cuando solamente habían trascendiedo resultados de sondeos a boca de urna difundidos por medios locales de prensa, sobre los que, con antelación, el CNE advirtió que no los reconocería porque se trataba de proyecciones, no oficiales.

El viernes concluyó el plazo para las impugnaciones y son 14.083 las actas electorales, repartidas entre los tres partidos, que están siendo sometidas a un escrutinio especial, correspondientes a los niveles de candidaturas para la presidencia del país, diputados y alcaldías.

El mayor número de impugnaciones han surgido en los partidos Libre y Liberal.

El proceso electoral primario ha sido cuestionado por diversos sectores que han advertido de que, si ahora ha habido fraude, lo mismo volverá a suceder en las elecciones generales de noviembre.

Quienes resulten ganadores serán los mismos que en el Parlamento elegirán, dentro de dos años, a los 15 nuevos magistrados del poder Judicial, el fiscal general del Estado y otros altos cargos, en un país con altos índices de corrupción.

El CNE tiene hasta el 13 de abril para dar a conocer los resultados finales de los comicios del 14 de marzo.