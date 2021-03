Eufemiano Fuentes sugiere que asesoró a la Real Sociedad

El médico retirado Eufemiano Fuentes, conocido por la operación 'Puerto' contra el dopaje en el ciclismo de 2006, dejó caer este domingo que asesoró a la Real Sociedad en una entrevista con el comunicador estrella Jordi Évole en la televisión La Sexta.

"Estoy viendo este documento y reconozco esa letra como mía. Yo no fui médico de la Real Sociedad, pero veo que estoy y habría que pensar que asesoré de alguna forma", afirmó de forma ambigua.

Fuentes contestaba así al ser confrontado con un documento publicado por el diario El País en su momento sobre una supuesta contabilidad B en la Real Sociedad en el que aparecían pagos sospechosos y anotaciones hechas por él.

En 2013, el presidente de la Real Sociedad entre enero y diciembre de 2008, Iñaki Badiola, había afirmado en una entrevista al diario AS que sus predecesores disponían de una red de compra de productos dopantes y "perfectamente puede ser Eufemiano Fuentes el suministrador".

La dirección de la Real Sociedad rechazó entonces esas afirmaciones, al igual que el presidente del club vasco entre 2001 y 2005 José Luis Astiazarán también aludido por Badiola.

Fuentes trabajó de forma oficial para los equipos de fútbol de la Unión Deportiva Las Palmas, Universidad de Las Palmas y Elche, pero "extraoficialmente, yo era a veces contratado o requerido (por equipos), porque contratos no había, para asesorar a sus técnicos, sus médicos en el control, recuperación y seguimiento de sus futbolistas".

Fuentes afirmó que le llamaron equipos "de nivel Champions", pero que no trabajó con ninguno.

El médico precisó que tuvo un par de contactos con el Barcelona, pero que no llegó a trabajar para el equipo azulgrana, y al ser preguntado si asesoró a los médicos del Real Madrid se mostró ambiguo.

"No te voy a contestar a esa pregunta, pero eso no quiere decir que fuera así, tuve que declarar en un juicio sobre ese tema y dije que no, pues te digo que no", afirmó.

Fuentes se refería así al juicio en el que el diario francés Le Monde fue condenado en 2014 a indemnizar con 300.000 euros al Real Madrid y con 15.000 al Barcelona por insinuar en una información escrita en 2006 que ambos equipos recurrían a los servicios de Fuentes.

gr/mcd