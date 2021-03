Española Muguruza clasifica a octavos de Miami tras una batalla con Kalinskaya

La española Garbiñe Muguruza, duodécima favorita, sufrió este domingo para doblegar en tres sets a la rusa Anna Kalinskaya y avanzó a los octavos de final del Abierto de Miami.

Muguruza tuvo que remontar un set ante Kalinskaya, 72 del ranking de la WTA, pero acabó batiéndola por 4-6, 6-3 y 6-4.

Con su pase a octavos, la española iguala su mejor marca en Miami, segundo torneo WTA 1000 de la temporada.

En esa eliminatoria enfrentará a la vencedora del duelo del domingo entre la canadiense Bianca Andreescu (8º sembrada) y la estadounidense Amanda Anisimova (28).

Ganadora de dos torneos de Grand Slam, Muguruza necesitó de dos horas y 41 minutos de juego para superar a la menos experimentada Kalinskaya, de 22 años.

"Fue brutal, hacía mucho calor. Fue una batalla y estoy contenta de haberla ganado", dijo Muguruza.

"Creo que no hice mi mejor tenis pero mi espíritu luchador estuvo ahí. Ella es una luchadora también pero yo no me rendí", señaló la tenista, nacida en Caracas hace 27 años.

Tras dos sets muy igualados, Muguruza terminó superando la resistencia de Kalinskaya al romperle el servicio en el noveno juego, avanzándose 5-4 y sellando el triunfo con su saque.

Muguruza llegó a Miami con la moral reforzada tras conquistar este mes el torneo WTA 1000 de Dubai y romper con una sequía de casi dos años sin títulos del circuito.

